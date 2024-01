Ho ha anunciat el Ministeri de Transports. EP

En un comunicat emès aquest dissabte pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible (Mitma), s'ha confirmat l'actualització de tarifes de peatges per a les autopistes de titularitat estatal sota concessió administrativa, amb vigència a partir de l'1 de gener del 2024. La decisió , presa pel Ministeri dirigit per Óscar Puente, implica un increment que varia entre el 5% i el 6,65%, depenent de les condicions específiques de cada concessió.

AUTOPISTES AFECTADES

Les autopistes afectades per aquesta actualització, segons l'informat per la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes Nacionals de Peatge, inclouen l'AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alacant-Cartagena, AP-7 Màlaga-Guadiar, AP-68, AP-71, AP-9 i AP-46. Els percentatges específics d'augment són del 6,65% per a l'AP-46 i AP-7 Alicante-Cartagena, 6,55% per a l'AP-9, 5,12% per a l'AP-68, 5,07% per a la AP-6, AP-51, AP-61, AP-53, AP-71 i AP-7 Màlaga-Guadiaro, i 5% per a l'AP-66.

Val la pena esmentar que, si s'implementa la revisió de tarifes sense les subvencions existents, es preveu un augment més significatiu i oscil·la entre el 8% i el 10,5%. El Ministeri informa que aquesta mesura, aplicada el 2023, va resultar en un estalvi de més de 33 milions d'euros per als usuaris, i s'estima que la subvenció pública corresponent el 2024 arribi als 30 milions d'euros.

L'augment autoritzat, justificat pel creixement de l'índex de preus al consum i les mesures temporals per limitar l'augment de peatges el 2023, s'inscriu en un marc més ampli. Cal destacar que el 2023 es va implementar una subvenció per contrarestar els efectes de l'alta inflació, amb l'obligació d'eliminar aquesta subvenció a finals del 2026.

En el mateix context, el Ministeri destaca que no s'aplicaran augments de peatges a les autopistes gestionades per SEITT, que van revertir l'Estat per problemes financers i no han experimentat augments des del 2019, quan es van reduir un 30% de mitjana.

El Ministeri subratlla la seva política de subvencions als peatges com una estratègia per reduir els costos per als usuaris habituals, citant exemples específics de bonificacions i descomptes establerts a diverses autopistes. També es posa l'accent en la col·laboració amb governs autonòmics en alguns casos per contribuir econòmicament a aquestes mesures. La mesura, encara que impopular, es presenta com una estratègia necessària per garantir la sostenibilitat i el manteniment de les autopistes en el futur.