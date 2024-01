La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP

La pròrroga per un any més dels gravàmens als beneficis extraordinaris tant del sector financer com de l'energètic, la intenció de fer permanent els dos tributs i la pujada gradual de la fiscalitat de l'electricitat i el gas marcaran aquest exercici 2024 al pla fiscal.

En el cas del gravamen energètic , s'introduiran modificacions a la Llei General de Pressupostos perquè es puguin deduir des de l'1 de gener les inversions estratègiques vinculades amb projectes industrials i amb la descarbonització del sistema productiu al país.

Amb tot, es contempla la futura revisió dels dos gravàmens "per a la plena integració en el sistema tributari", i es preveu la concertació dels dos impostos amb les comunitats del País Basc i Navarra.

Tal com està dissenyat ara, l'impost grava l'1,2% sobre l'import de la xifra de negoci de les companyies del ram energètic que facturessin més de 1.000 milions el 2019. S'exclou de la facturació objecte del gravamen els ingressos derivats de les activitats regulades.

D'aquesta manera, l'impost no afecta els ingressos on el subministrament sigui a preu regulat, com és el cas del PVPC d'electricitat, la tarifa d'últim recurs (TUR) de gas, el GLP envasat i el GLP per canalització.

Per la seva banda, l'impost temporal a la banca grava al 4,8% els interessos i les comissions de totes les entitats que facturin més de 800 milions el 2019 i el tribut afecta l'activitat que les entitats desenvolupin a Espanya.

El Govern també ha decidit prorrogar l'aplicació de l'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes mentre no es produeixi la revisió de la tributació patrimonial a les comunitats autònomes, cosa que, segons l'Executiu, està vinculada a la reforma del sistema de finançament autonòmic.

RETIRADA "GRADUAL" DE LES BAIXADES D'IMPOSTOS A L'ELECTRICITAT

Al llarg del 2024, el Govern retirarà de "manera gradual" les baixades d'impostos vinculades amb l'electricitat i amb el gas natural que estaven vigents, en molts casos des d'estiu del 2021, per fer front a l'impacte sobre els preus energètics de la guerra a Ucraïna després de la invasió per Rússia.

D'aquesta manera, s'anirà retirant gradualment la baixada de l'IVA de l'electricitat -que va caure del 21% a l'actual 5%-, de l'impost sobre la producció elèctrica -del 7% i actualment suspès- i l'eliminació de l'impost especial elèctric -ara en el 0,5% davant el 5,1%-.

En concret, en el cas de l'electricitat, l'impost sobre el valor afegit (IVA) se situarà en el 10% durant tot el 2024; l'Impost Especial de l'Electricitat (IEE) estarà al 2,5% durant el primer trimestre de l'any i al 3,8% durant el segon; i l'Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica (IVPEE) tindrà un tipus del 3,5% fins al març, passant a tenir un 5,25% fins al juny, segons el Reial decret llei per a la pròrroga de diverses de les mesures temporals establertes per fer front a la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna, la vigència de la qual acabava aquest 31 de desembre.

IVA EN ALIMENTS I DEDUCCIONS A L'HABITATGE

Així mateix, a la primera meitat del 2024 es manté la supressió de l'IVA del 4% que s'aplica a tots els aliments de primera necessitat , entre ells el pa, la farina, la llet, els formatges o els ous, i la rebaixa del 10 % al 5% de l'oli i la pasta.

També s'estén fins al 31 de desembre del 2024 totes les mesures destinades a les reformes que ajudin a fer un consum més sostenible d'energia, ja sigui a cases particulars o en blocs de veïns. Aquests ajuts permetran deduir-se un 20%, 40% o 60% d'IRPF als que impulsin aquestes actuacions sobre les seves propietats.

També en matèria d'habitatge destaca que els propietaris que redueixin el preu del lloguer als nous contractes d'arrendament en zones tensionades que se signin a partir de l'1 de gener del 2024 tindran una deducció del 90% a l' IRPF sobre el rendiment net.

AUTÒNOMS: REDUCCIÓ DELS SEUS MÒDULS I PRESENTAR IRPF



Així mateix, l'Executiu permet als autònoms que apliquin el mètode d'estimació objectiva per al càlcul del rendiment net de la seva activitat econòmica.

L'excepció són les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que ja tenen un límit quantitatiu per volum d'ingressos específic.

Una altra de les novetats que portarà el 2024 és que tots els autònoms estaran obligats a fer la Declaració de la Renda l'any que ve, independentment dels seus ingressos.

DECLARACIÓ DE LA RENDA PER MITJANS ELECTRÒNICS

Amb vista a la propera Campanya de la Renda, el Govern ha fixat l'obligació de presentar la declaració de l' Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) a través de mitjans electrònics sempre que l'administració tributària asseguri l'atenció personalitzada als contribuents que necessiten assistència per emplenar-los per aquests mitjans.

Segons l'Executiu, aquesta mesura no altera de cap manera els diferents elements de quantificació o determinació de la quota de l'impost per als contribuents, que continuen sent els establerts a la normativa actualment vigent.

INFORMAR SOBRE LES OPERACIONS AMB CRIPTOMONES

A partir de l'1 de gener del 2024 també s'hauran de presentar les primeres declaracions sobre les operacions realitzades amb criptomonedes --també de les situades a l'estranger--.

Hauran de presentar una declaració informativa anual les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents al territori espanyol de persones o entitats residents a l'estranger, que proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.

Així mateix, les persones o entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l'estranger, que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, intermediïn de qualsevol manera en la realització de aquestes operacions o proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, també han de presentar una declaració informativa anual.

S'estableix també que les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents a aquest territori de persones o entitats no residents estaran obligats a presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals situades a l'estranger de les quals es sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari.

Aquesta obligació també s'estén als qui hagin estat titulars, autoritzats, o beneficiaris de les monedes virtuals esmentades, o hagin tingut poders de disposició sobre aquestes, o hagin estat titulars reals en qualsevol moment de l'any a què es refereixi la declaració i que hi hagin perdut aquesta condició el 31 de desembre d'aquell any. En aquests supòsits, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en què es va produir aquesta extinció.

INFORMAR DE VENDES A WALLAPOP O VINTED

Finalment, la directiva europea, coneguda com a DAC 7, obligarà les plataformes digitals com Wallapop o Vinted a compartir certa informació sobre els seus venedors amb les autoritats fiscals dels països de la Unió Europea a partir de l'1 de gener de 2024, sempre que hagin realitzat més de 30 operacions o hagin obtingut més de 2.000 euros a les vendes.

TAXIS, PEATGES I TRANSPORT PÚBLIC

Ressalten els increments en els taxis i peatges, que experimentaran una alça pròxima al 3% a partir del pròxim dilluns, així com en el transport públic, que veurà un augment en els preus dels títols més utilitzats a partir de mediats de gener. Malgrat aquests ajustos a l'alça, es mantindrà la gratuïtat dels abonaments de Rodalia durant tot l'any.

Després de tres anys amb tarifes congelades, els títols de transport públic més utilitzats experimentaran un augment al gener. No obstant això, aquest ajust s'implementarà a partir del dilluns 15 de gener. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aplicarà un augment del 6,75% en les tarifes per a l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que en la resta de les zones l'increment serà del 3%.

La T-casual i el bitllet senzill no experimentaran descomptes, cosa que significa que amb l'augment de tarifes, la targeta unipersonal de 10 viatges passarà a costar 12,12 euros i un bitllet senzill, 2,56 euros.

D'altra banda, la T-usual (abonament unipersonal d'un mes) i la T-jove (unipersonal per a menors de 30 anys) mantindran el descompte del 50% per a beneficiar als viatgers freqüents. En conseqüència, la targeta unipersonal d'un mes per a una zona costarà 21,35 euros, augmentant en 1,35 euros respecte al preu actual, mentre que la T-jove tindrà un preu únic de 42,70 euros per a totes les àrees, en lloc dels 40 euros actuals.

Quant a la caducitat, els títols adquirits abans del 14 de gener podran utilitzar-se fins al 30 d'abril. En el cas de la T-verda i la T-16, mantindran la seva data de caducitat pròpia.

En Renfe, es mantindrà la gratuïtat dels abonaments de Rodalia i Mitjana distància, sempre que es realitzin almenys 16 trajectes durant el quadrimestre. Els bitllets d'Endavant també continuaran amb un descompte del 50%, mantenint el mateix funcionament que durant tot l'any 2023.