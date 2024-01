Foto: CaixaBank

CaixaBank és un dels bancs amb més clients a Espanya, gràcies al tracte personalitzat que ofereix als seus clients. I una de les seves eines és CaixaBank Senior, pensant en les necessitats i comoditats dels més grans de 65 anys.

L'organització es dedica a garantir l'accessibilitat constant per a aquest col·lectiu, ja sigui a través de les seus físiques, mitjançant comunicació telefònica o per mitjà d'Internet. Els individus tenen lopció de programar cites amb els seus assessors per abordar temes relacionats amb productes o resoldre qualsevol pregunta. Així mateix, la Banca Digital de CaixaBank facilita la realització de tràmits en línia i elimina la necessitat de desplaçaments innecessaris.

Els seus avantatges són:

2.000 assessors especialitzats.

Reforç de 1.350 persones a oficines per a atenció personal.

Caixers adaptats i fàcils de fer servir.

Més de 3.000 sessions formatives presencials.

Xarxa d'oficines i caixers a més de 2.000 municipis.

Horari de caixa sense restriccions.

Acompanyament personal en ús de caixers.

Avançament del pagament de pensions al dia 24.

Atenció personalitzada per telèfon i WhatsApp.

CaixaBank també ofereix serveis exclusius per a més grans de 65 anys, com MyBox Protecció Sènior, que brinda protecció personal 24/7. Altres serveis inclouen CaixaBankNow, la seva plataforma en línia, i productes com la Renda Vitalícia i el Valor Actiu Unit Linked.

Els clients sempre poden comptar amb el suport dels empleats de CaixaBank per resoldre qualsevol dubte o tràmit.