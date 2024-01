La campanya de declaració de la renda i el patrimoni de l'any 2023 començarà el 3 d'abril i conclourà l'1 de juliol, segons el que estableix el calendari del contribuent de 2024, disponible a la pàgina web de l' Agència Tributària.

Per als contribuents que optin per presentar les vostres declaracions a través d'internet, ja sigui mitjançant el programa Renda Web o l'aplicació mòbil, podran començar el procés a partir del 3 d'abril. Aquells que prefereixin realitzar la liquidació per telèfon hauran d'esperar fins al 7 de maig, mentre que els que elegeixin presentar-se de forma presencial a les oficines ho podran fer a partir del 3 de juny.

Per a tots els canals la campanya s'acabarà l'1 de juliol, encara que els contribuents amb declaracions a ingressar que vulguin domiciliar el pagament les hauran de lliurar abans del 26 de juny. En el cas de tots els contribuents per als quals el lliurament de la declaració sigui obligatori, si no s'ha fet abans que acabi el termini, la seva distracció els pot portar a una situació desagradable en forma de multes, independentment que l'esborrany els sortís a tornar o a pagar.



LES DATES

3 d'abril : es podrà demanar l'esborrany i s'obre el termini per presentar la declaració per Internet.

7 de maig : comença el termini per presentar la declaració telefònicament.

25 de maig : sol·licitud de cita prèvia per realitzar la declaració de forma presencial.

3 de juny : s'obre el termini per presentar la declaració de forma presencial.

26 de juny : acaba el termini per presentar la declaració per Internet i també és l'últim dia per sol·licitar cita prèvia per fer la declaració per via telefònica o de forma presencial.

1 de juliol: darrer dia de la campanya.