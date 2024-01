Un bloc de pisos. Foto: Europa Press

L'habitatge és un dels grans maldecaps (si no el principal) per a la majoria d'espanyols. Tenir un pis o una casa en condicions, sigui pagant un lloguer o una hipoteca, s'emporta la principal part del sou.

Els que opten per comprar, a més, tenen la complicació afegida que, a molts punts d'Espanya, el preu del metre quadrat ha pujat (i ho segueix fent), de manera que cal fer un esforç extra (o bé optar per hipoteques a molts més anys) per a la compra.

Aleshores... quines són les 10 capitals espanyoles en què el preu del metre quadrat d'habitatge és més econòmica?

Zamora (Castella i Lleó). És la capital més barata, ja que les últimes dades de Fotocasa xifren en 1.251 euros el preu del metre quadrat. Jaén (Andalusia). La localitat de Jaén, on hi ha prop de 113.500 persones, té un preu de 1.315 euros per metre quadrat, segons les últimes estimacions de la immobiliària. Àvila (Castella i Lleó). El podi el completa una altra ciutat castellana; a la ciutat avilesa el cost del metre quadrat és lleugerament superior al de Jaén, amb 1.324 euros. Ciutat Real (Castella-la Manxa). La primera ciutat manxega de la llista presenta un cost mitjà de poc més de 1.350 euros per metre quadrat. Càceres (Extremadura). Una de les principals ciutats extremenyes apareix al cinquè lloc amb una mitjana de 1.380 euros per metre quadrat de sòl. Huelva (Andalusia). La primera capital andalusa que surt a la llista és la ciutat de Huelva, banyada pels rius Tinto i Oniel. A Huelva el cost del metre quadrat és de 1.382 euros. Castelló de la Plana (Comunitat Valenciana). La capital de província més septentrional de la Comunitat Valenciana és la ciutat més barata de les 3 demarcacions de la comunitat amb el mateix preu per metre quadrat que Huelva. Lleida (Catalunya). La capital del Segrià és la primera (i única) ciutat catalana de la llista. Els que decideixin instal·lar-se o convertir Lleida al seu lloc per viure han de pagar uns 1.389 euros per metre quadrat. Lugo (Galícia). Una altra comunitat que s?estrena; el municipi de Lugo, d'origen romà, té una mitjana de cost de 1.400 euros per metre quadrat. Palència (Castella i Lleó). La desena i última capital de la llista torna a ser de Castella i Lleó, la comunitat amb més capitals representades. Les dades de Fotocasa situen al 1.473 el valor del metre quadrat.

LES MÉS CARES

A l'altre extrem de la llista, és a dir, les ciutats on cal gratar-se la butxaca per afrontar i poder pagar el metre quadrat, hi ha Sant Sebastià, Madrid i Barcelona.

La capital de Guipúscoa continua sent la més cara del conjunt de l'estat... fins al punt que el preu del metre quadrat és gairebé cinc vegades superior al de Zamora. A Donosti, doncs, la mitjana és de 6.132 euros el metre quadrat.

Madrid (4.668 euros) i Barcelona (4.418 euros) completen el podi de les capitals més cares, mentre que més enrere hi ha Palma de Mallorca, Bilbao i Màlaga, entre altres, amb valors en tots els casos superiors als 3.000 euros.