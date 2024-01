Descobreix els descomptes que podrien canviar els teus plans de compres.

El tradicional inici de les rebaixes d'hivern, fixat històricament per al 7 de gener, es veu desafiat aquest any per grans marques que ja ofereixen descomptes des de finals del 2023. Aquesta anticipació, impulsada per la desregulació de les rebaixes el 2012, genera controvèrsia al perjudicar els comerços més petits, segons la Confederació Espanyola de Comerç (CEC). Tot i la incertesa, s'esperen descomptes agressius, un augment del 5% en les vendes respecte a l'any anterior i una despesa mitjana per client de 75€ - 80€.

La Desregulació Desafia el Petit Comerç

Tot i que tradicionalment el 7 de gener marcava l'inici de les esperades rebaixes d'hivern a Espanya, la desregulació d'aquests esdeveniments des del 2012 ha fet que grans marques avancin les ofertes fins i tot abans de finalitzar l'any. La Confederació Espanyola de Comerç (CEC) expressa la seva preocupació, argumentant que aquesta tendència distorsiona el propòsit original de les rebaixes i perjudica els comerços més petits.

Segons dades de la CEC, el 90% dels autònoms i pimes al comerç planeja esperar la conclusió de la campanya nadalenca abans de llançar les seves pròpies rebaixes. Tot i això, la pressió exercida per les grans cadenes ha portat alguns d'aquests comerços a avançar l'inici de la campanya, tement perdre vendes els primers dies.

Projeccions i Preocupacions

Després d'una campanya nadalenca relativament positiva amb un lleuger augment de les vendes respecte del 2022, els comerciants esperen un augment del 5% en les vendes durant la temporada de rebaixes. Tot i la incursió reeixida del comerç en línia i la liberalització del període de rebaixes, es preveu que les vendes es concentrin principalment en les dues primeres setmanes, perdent impacte progressivament al llarg del període.

El comerç de proximitat anticipa que la despesa mitjana per client se situï entre 75€ i 80€. Tot i això, la incertesa econòmica, amb augments en preus de serveis com la llum, transport i aliments, podria afectar el poder adquisitiu de les famílies, generant preocupacions per al sector.

Competència Intensa i Estratègies de Grans Marques

Grans marques com Zara, El Corte Inglés, Mango i Shein han liderat l'avenç de les rebaixes, aprofitant la seva presència tant a botigues físiques com a plataformes en línia. El gegant del comerç en línia, Shein, va iniciar promocions des del 2 de gener, presentant descomptes i enviaments ràpids.

La CEC destaca la manca de regulació des del 2012, considerant que les rebaixes han perdut l'interès del consumidor i han esdevingut un període més de descomptes a l'espiral de promocions anuals. Tot i la incertesa, el comerç es prepara per a una temporada de rebaixes que, fins ara, sembla venir de cara malgrat la