L'encariment del preu de l'habitatge a Espanya s'ha convertit en un desafiament central per als ciutadans i ha registrat un augment del 8,1% el 2023 i ha arribat a un cost de 2,042 euros per metre quadrat. Mentre la majoria de la zona de l'euro experimenta caigudes, Espanya es manté com un "vers solt" en aquest context, desafiant les expectatives i generant preguntes sobre les raons darrere d'aquesta divergència.

El president del Govern, Pedro Sánchez, no deixa de destacar la dificultat d'accés a l'habitatge a Espanya i subratlla la preocupació que ha portat aquest problema al centre del debat públic. L'augment del 8.1% en el preu de l'habitatge durant el 2023, situant el metre quadrat en 2,042 euros, s'atribueix a l'"alta demanda, el nombre creixent de llars i una oferta insuficient, especialment en obra nova", segons Francisco Iñareta, portaveu d'idealista.

EUROPA

Contrari a la tendència a la zona de l'euro i la Unió Europea, on els preus de l'habitatge han experimentat una disminució històrica, Espanya emergeix com una excepció. Mentre que a països com Alemanya, Dinamarca i Suècia els preus han caigut significativament, a Espanya l'escalada persisteix. Agustina Battioli, experta al sector immobiliari de Fotocasa, assenyala l'"escassa oferta d'habitatge" com una raó clau, indicant que la demanda continua sent alta.

Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com, afegeix que la manca d'oferta no mostra signes de millora, cosa que, combinada amb els alts costos de construcció i l'escassetat de mà d'obra especialitzada, contribueix a la resistència dels preus a l'alça.

Tot i el context europeu d'augments en els tipus d'interès, la crisi financera mundial i la pandèmia, Espanya manté la seva posició com un “vers solt”. El creixement demogràfic, impulsat en gran mesura per la immigració, contribueix a una demanda continuada de vivendes. Carlos Bolado, professor d'OBS School i director d'Eurocofin, destaca que el país va experimentar un creixement econòmic notable el 2023, cosa que va augmentar els salaris i la creació d'ocupació, facilitant a més ciutadans l'adquisició d'habitatges.

Fins i tot en comparació amb realitats fora de la UE, com la Xina i els Estats Units, on els preus de l'habitatge han experimentat diferents dinàmiques, Espanya continua destacant. L'explicació inclou la resiliència de la demanda interna i la reactivació de la demanda estrangera després de les restriccions de viatge durant la pandèmia.

PERSPECTIVES FUTURES



Els analistes prediuen que la tendència a l'alça persistirà el 2024, amb la possibilitat que la demanda latent del 2023 es tradueixi en una pressió més gran sobre el mercat. A mesura que Espanya es posiciona com un actor singular al panorama europeu, les raons darrere del seu "desmarcatge" continuen sent objecte d'anàlisi i debat.