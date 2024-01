El secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey / EuropaPress

El secretari d'Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez Rey , ha avisat la CEOE que si no signa una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) del 4%, acordaran amb sindicats una pujada "més ambiciosa" per al 2024.

"Si no aconseguim un acord al voltant de la xifra del 4%, si la patronal espanyola no s'alineés a subscriure un acord amb el Govern, naturalment el Govern es desvincula d'aquesta xifra, buscarà un acord bipartit, com ja ha fet altres vegades i intentarà acordar amb els sindicats una pujada de l'SMI que, òbviament, ja no podrà estar en el 4%, estem disposats per tant a fer una pujada més ambiciosa", ha advertit Pérez Rey.

Així s'ha pronunciat el secretari d'Estat de Treball en arribar a una nova reunió per abordar la pujada de l'SMI del 2024 aquest dilluns a Madrid, on es tornarà a intentar assolir un acord amb CCOO, UGT, CEOE i Cepime , després de les negociacions iniciades al desembre que van finalitzar sense una entesa entre Govern, patronal i sindicats.

Durant la seva compareixença, Pérez Rey ha assegurat que el Govern "explorarà totes les vies" per assolir aquest acord tripartit, encara que si no pogués ser, ha recalcat que "farà una nova proposta" als sindicats. "La patronal ha d'entendre que no entrar en un acord paga les conseqüències de no fer-ho", ha apuntat.

Tot i això, Pérez Rey ha assegurat que de moment "no s'estudia aquest escenari" i que des del Govern consideren que aquesta pujada del 4% és "suficient" per aconseguir aquest acord tripartit.