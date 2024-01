El carrer de Sants és una de les artèries comercials de Barcelona. Foto: Google Maps

El comerç és bàsic a l'economia , tant a petita com a gran escala. Si a això s'hi afegeix que molts d'aquests tenen un vincle amb un barri o una ciutat, la seva importància supera allò merament econòmic, entrant en joc aspectes sentimentals i de comunitat.

Entrar en una botiga i que ens saludin pel nostre nom (perquè ens coneixen), el tracte i l'atenció personalitzada, la cura pel detall... hi ha enormes diferències amb negocis de més envergadura que prioritzen altres qüestions.

Tot i això, les dades diuen que aquest model està en crisi, i que fins i tot podria estar morint. La pandèmia, que va ser un cop per a tots els sectors, es va acarnissar especialment amb aquests petits negocis, que en molts casos són l'única font d'ingressos d'algunes persones i/o famílies.

Les associacions d'autònoms lamenten que la manca de mesures específiques per a aquests negocis ha suposat que durant l'any passat es van baixar la persiana uns 14.000 petits establiments al conjunt d'Espanya . Si es fa una divisió, és com si cada dia haguessin cessat la seva activitat uns 38 comerços de barri.

A QUÈ ES DEUEN ELS TANCAMENTS?

Des de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) assenyalen que els sectors en què desenvolupen la seva activitat els petits negocis estan sent absorbits per empreses de distribució i franquícies , cosa que passa de manera particular en el cas de l'hostaleria. Passejar pels carrers de moltes ciutats s'ha convertit en veure un continu de grans cadenes de cafeteries i empreses de menjar (ràpid).

Un altre factor que s'ha de tenir en compte és la competència dels grans noms del comerç electrònic ; la presència de gegants com el nord-americà Amazon i el xinès AliExpress (per esmentar-ne un parell), que han fet que augmenti exponencialment el volum de compres en línia ... que també és més còmode que anar a les botigues.

UPTA també assenyala que de vegades, la manca d'un pla de negoci clar o d'un estudi de viabilitat (en molts casos les persones que els porten no els saben fer o no valoren la importància) és una cosa que fa que els negocis no prosperin. De fet, l'entitat apunta que vida mitjana d'un petit negoci a Espanya no sol superar els 2 anys... i que prop d'un 82% no arriba a aquests 24 mesos.

Finalment, cal assenyalar també que molts petits negocis tanquen per la manca de relleu generacional ; en molts casos el comerç que es va obrir 3, 4 o més generacions enrere no continua i, per la manca de possibles compradors, es veuen obligats a abaixar la persiona.

El treball que fan eixos i associacions de comerciants, per tant, sembla essencial en l'actualitat i en el futur per intentar sostenir un model que, actualment, està en greu perill.