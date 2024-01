El president de la CEOE, Antonio Garamendi / EuropaPress

El president de la CEOE, Antonio Garamendi , ha denunciat aquest dimarts que no hi ha hagut diàleg social amb el Govern en relació amb el salari mínim interprofessional (SMI) , sinó "amenaces" i "xantatges" perquè els empresaris signin una pujada del 4% .

"El que té gràcia i sorpresa és que si a això se'n diu diàleg social, ja que li diguin, però no ho és. Jo crec que això d'ahir s'anomena amenaça", ha criticat Garamendi en declaracions a RNE.

El dirigent empresarial es referia així a les declaracions del secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, assegurant que si la CEOE no donava suport a una pujada de l'SMI del 4% per estar en un acord tripartit, el Govern seria "més ambiciós" i aniria a una pujada més gran.

"El secretari d'Estat ahir diu que siguem pragmàtics. Què és pragmàtic? És una amenaça, és un xantatge. És a dir, és que o és això o és més. Però quin és el criteri del Govern? El criteri del Govern hauria de ser ser un. No és que si no hi ets tu, encara hi posaré més", ha denunciat el líder de la patronal.

El president de la CEOE ha tornat a reclamar la indexació de l'SMI als contractes públics i bonificacions per al sector del camp, mesures que ara com ara se'ls ha negat.

"Al Ministeri de Treball, també a la ministra, els sembla bé que s'indexi i, tot i això, diuen ara que no perquè hi ha una altra part del Govern que diu que no. Bé, aclareixi's, diguin el que hagin de dir, però no em diguin a mi que apliqui pragmatisme, perquè qui aplica pragmatisme sóc jo", ha subratllat.

Preguntat per si els empresaris estarien disposats a acceptar una alça del 4% de l'SMI, Garamendi ha indicat que la CEOE ha fet una proposta "que hi és" i que supera la inflació. "Hem fet un plantejament del 3,5%, en aquesta línia, quan la inflació tancarà aquest any en menys quantitat", ha assenyalat.

Però, per a Garamendi, el problema "no és si és una quantitat o és una altra", sinó que els empresaris porten demanant "anys" que les administracions públiques assumeixin els costos de pujar l'SMI als seus contractes públics en lloc de carregar-los sobre les empreses i res no ha canviat sobre això.

En aquest sentit, ha recriminat al Govern que negui la indexació de l'SMI en la contractació pública emparant-se en la necessitat de quadrar els comptes i evitar que pugi el dèficit. "Aquí està el parany. O sigui, et diu que jo no puc, però t'ho carregaré a tu, on et deixaré els comptes totalment destrossats de la teva companyia i on et crearé un problema de veritat des del punt de vista del que és la feina privada", ha reprovat.

A més, ha advertit que l'SMI "està depassant els convenis i "pressionant absolutament" totes les taules salarials quan molts d'aquests convenis ja estan pactats amb els sindicats. "Sembla que alguns que no paguen un salari a la seva vida, decidiran cosa que hem de fer els altres", ha criticat.

MÉS ESTABILITAT

Sobre els que diuen que no vol signar la pujada de l'SMI per evitar una 'foto' amb el Govern, Garamendi ha assenyalat que la CEOE ha signat acords "sempre que s'ha pogut, en moments més delicats o menys delicats".

"Amb la reforma laboral, hi va haver molta gent que no ho va agradar i que em va dir que ho estava fent malament (...) Jo no tinc present la política. Ho dic amb total claredat, jo no sóc polític, nosaltres no estem en política , estem al marge d'aquest espai", ha assegurat.

Garamendi ha defensat la necessitat d'un clima d'estabilitat més gran per als empresaris i ha criticat també "els famosos reials decrets òmnibus". "No ens agraden, es colen un munt de matèries on has de prendre això perquè sí i tot en bloc i no es pot canviar res", ha denunciat.