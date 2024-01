Israel Arroyo / EuropaPress

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el nomenament d' Israel Arroyo Martínez com a nou secretari d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa en substitució de Gonzalo García Andrés, que deixarà el càrrec després de la marxa de Nadia Calviño al Banc Europeu d'Inversions (BEI) ).

Segons la informació avançada pel diari ' El País ', Israel Arroyo serà el 'número dos' del recentment nomenat ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo.

Israel Arroyo va ser secretari d' Estat de Seguretat Social i Pensions entre el 2020 i el 2022. Com a 'número dos' de José Luis Escrivá va aconseguir tirar endavant la primera part de la reforma de pensions, que derogava els elements centrals dissenyats pel PP el 2013 i imposava la tornada a l'IPC com a referència per revalorar les prestacions.

Després de sortir del Ministeri per petició pròpia, Arroyo va tornar a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) com a responsable de gestió de dades.

És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i Sociologia, i DEA en Economia Pública. Membre del Cos Superior d'Actuaris, Estadístics i Economistes, va ser subdirector general d'Endeutament a l'AIReF i abans analista de fons de la Seguretat Social en aquesta institució.

També va ser subdirector general de Pressupostos, Estudis Econòmics i Estadístiques, i subdirector d'Ordenació de Pagaments i Gestió del Fons de Reserva a la Tresoreria General de la Seguretat Social, i prèviament va ser cap d'Àrea d'Estudis Econòmics i Anàlisi de Conjuntura a aquesta mateixa institució .

Des del Ministeri d'Economia han destacat mitjançant un comunicat la seva "provada solvència tècnica, el seu extens coneixement de l'administració pública i un caràcter dialogant".

GARCÍA ANDRÉS, MÉS DE DOS ANYS I MITJÀ AL CÀRREC

La sortida de Gonzalo García Andrés es produeix dies després que l'exvicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, prengués possessió del càrrec de presidenta del BEI l'1 de gener del 2024 passat.

García Andrés va ser nomenat secretari d'Estat d'Economia l' 11 de maig de 2021 , en substitució d'Ana de la Cova, que exercia el càrrec des de juny de 2018. En els anys en què Gonzalo García Andrés ha estat al capdavant de la Secretaria de Estat d'Economia i Suport a l'Empresa s'han engegat les inversions i reformes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i sota la seva direcció s'ha elaborat i negociat amb la Comissió Europea l'addenda al Pla de Recuperació.

El seu treball al capdavant de la Secretaria d'Estat ha estat clau també en la definició i la posada en marxa de les mesures per pal·liar els efectes de la guerra de Rússia a Ucraïna, així com en la negociació d'algunes de les principals reformes econòmiques dels últims anys com ara la reforma laboral i l'aprovació de normes rellevants en els àmbits econòmic i financer com la Llei Crea i Crece i la Llei del Mercat de Valors.

García Andrés és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Madrid, tècnic comercial i economista de l?Estat. Fins al seu nomenament era soci director d'Economia en Analistes Financers Internacionals (AFI) i professor al Màster de Finances d'AFI Escola.

Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional al Ministeri d'Economia, en àrees de sistema financer, finançament internacional, política macroeconòmica i comerç i inversions.

A la Direcció General del Tresor i Política Financera, va ser subdirector general d'Anàlisi Financera i Estratègica i de Finançament, així com de Gestió del Deute Públic. Posteriorment, va ser director general de Finançament Internacional, assumint la representació d'Espanya a l'FMI, el Banc Mundial i la resta de bancs multilaterals de desenvolupament