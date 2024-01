Foto: Europa Press

Estalviar cada cop és més difícil i, per tant, l'habitual és viure al dia, arribar a final de mes amb el que és just i haver d'estrènyer-se el cinturó més del que seria desitjable. Aquestes són algunes de les conclusions de l' Informe Europeu de Pagaments de Consumidors d'Intrum, document que ha fet una anàlisi de la situació econòmica en una mostra de 20.000 ciutadans de diversos països d'Europa.

Les dades d'aquest document, pel que fa a Espanya , resolen que el 50% de la població té menys diners que fa un any després d'afrontar el pagament de les despeses essencials i les factures dels subministraments que arriben de manera mensual o bimensual .

En què es tradueix això? En primera instància, en renúncies ; de moment, cada vegada més persones opten per eliminar del vostre compte les despeses relacionades amb el lleure. Dit d'una altra manera, cancel·lacions de despeses com plataformes de streaming , menys sortides a sopar o de cap de setmana , vacances més modestes o directament sense fer-les ...

Gairebé 6 de cada 10 dels espanyols consultats van assegurar que aquestes són algunes de les accions a què es veuen obligats per la seva situació econòmica.

AJUDA PER PART DE LA FAMÍLIA

Una altra possible solució, més enllà d'aquests ajustaments i de renunciar a aquests luxes , pot ser acceptar l'ajut de la família.

En aquest sentit, el IV Baròmetre del Consumidor Sènior, publicat el desembre de l'any 2023, revela que una aclaparadora majoria de sènior creu que la tendència de brindar suport econòmic a familiars i persones properes no disminuirà en els propers anys, sinó que contrari, augmentarà (77,8%).



Això és perquè la majoria de les llars dels espanyols més grans de 55 anys tenen una situació econòmica sòlida. De fet, el 55,8% de la població sènior compta amb més d'un ingrés a casa seva, i el 53% reconeix proporcionar suport econòmic a membres de la família o persones al seu entorn proper.

Entre els grups d'edat, els de 61 a 65 anys són els que ofereixen més suport (58%), seguits pel grup de 66 a 70 anys (57%).

Un altre aspecte que destaca al baròmetre és que hi ha un cert pessimisme entre els sèniors pel que fa a l'augment dels preus i el seu impacte en les despeses i l'estalvi. De fet, el 94,5% afirma haver sentit de manera significativa l'augment dels preus, resultat de la inflació en els productes bàsics, i sis de cada deu reconeixen que els preus actuals de l'habitatge i l'energia n'amenacen la qualitat de vida.

A més, una bona majoria (el 58%) considera que la seva situació econòmica no empitjorarà en el futur, mostrant un optimisme més gran durant el 2023. No obstant això, el 80% dels espanyols sènior creu que no pot reduir les seves despeses en sanitat (85%) ni en habitatge (82%) sense que se'n vegi afectada la qualitat de vida. En contrast, més del 25% pensa que sí que ho pot fer en restaurants, oci i cultura, tecnologia, aliments i begudes no alcohòliques.