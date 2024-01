AgroBank , la divisió especialitzada en el sector agroalimentari de CaixaBank , ha tancat el 2023 amb un finançament de 28.441 milions d'euros al sector agroalimentari, un 3% més respecte del 2022.

L'entitat compta amb 1.150 oficines especialitzades a totes les províncies espanyoles i amb 3.000 gestors amb formació específica en les necessitats del sector.

El director d'AgroBank, Jaime Campos, ha afirmat que l'aspiració de CaixaBank és "consolidar-se com una referència no només des del punt de vista financer, sinó també com un motor a la recerca de solucions als grans desafiaments del sector", com són el relleu generacional i la despoblació dels nuclis rurals.

Campos ha posat en valor la rellevància del sector alimentari i ha assenyalat que AgroBank “és un dels actors principals en el suport a la transformació que està vivint” el sector en àmbits com la sostenibilitat, la productivitat, la innovació o la digitalització.

PRÉSTECS PER "PALIAR" LA SEQUERA



Aquest 2023, AgroBank va posar a disposició dels seus clients el préstec Agroinversió, "destinat a pal·liar la disminució d'ingressos provocada pels episodis de sequera que van marcar gran part de l'any".

Els préstecs es poden tornar en terminis de temps més amplis i tenen una carència opcional d'un any, ampliable fins a quatre anys en cas de pèrdua total en cultius llenyosos.

A més, es va posar en marxa la campanya de la PAC 2023 amb l'objectiu de facilitar la tramitació de les ajudes i avançar-ne la quantia, "la qual cosa ha permès a agricultors i ramaders disposar dels fons de manera anticipada".

Per gestionar aquests préstecs i ajuts, AgroBank ha tingut a disposició dels seus clients gairebé 7.000 milions d'euros en finançament preconcedit.

INNOVACIÓ I VISIBILITAT



A finals del 2023, es va llançar la segona edició del programa AgroBank Tech Digital INNovation per impulsar el sector agroalimentari cap a la recerca de solucions capdavanteres que contribueixin a optimitzar processos, augmentar la sostenibilitat i millorar la qualitat dels productes.

L'entitat i Basque Culinary Center han posat en marxa la iniciativa 'Impuls Agro', que pretén donar visibilitat a joves del sector agroalimentari espanyol els treballs i projectes dels quals estan contribuint a la seva transformació.

En l'àmbit acadèmic i de recerca, l'entitat va llançar la 'Càtedra AgroBank de Qualitat i Innovació al sector Agroalimentari' de la Universitat de Lleida (UdL) i la 'Càtedra Dona, Empresa i Món Rural' amb la Universitat de Castella-la Taca (UCLM).