La ministra Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / EuropaPress

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , ha anunciat aquest dijous que convocarà amb caràcter "immediat" els agents socials per negociar la reforma del subsidi de desocupació una vegada aconsegueixi tancar l'increment del Salari Mínim Interprofessional ( SMI).

"Aquest divendres tancarem la Mesa del Diàleg Social al voltant de l'SMI i, quan la pujada es produeixi, convocarem amb caràcter immediat els agents socials per treballar amb temps en una reforma que és molt positiva per al nostre país", ha assenyalat Díaz aquest dijous a Namur (Bèlgica), on participa en una reunió informal de ministres d'Ocupació i Política Social de la UE.

La ministra ha recordat que la reforma del subsidi de desocupació, que va ser rebutjada aquest dimecres amb els vots en contra del PP, Vox i Podem, és "l'única" que el Govern no va poder sotmetre al diàleg social ja que s'havia d'aprovar abans del 31 de desembre, en ser una de les mesures vinculades a la sol·licitud del quart pagament del fons anticrisi europeu, que permetrà a Espanya rebre 10.000 milions d'euros més.

"Ara sí, obrirem la Mesa Diàleg Social i aquesta reforma estarà acordada amb els agents socials", ha reiterat Díaz, que aquest dijous ha acusat Podem d'haver "colpejat" els treballadors "de la mà de PP i Vox".

No obstant això, encara que decaigués aquest dimecres, l'entrada en vigor de la reforma del subsidi estava fixada per a l'1 de juny de 2024, de manera que la no convalidació no afecta immediatament els beneficiaris del sistema de protecció per desocupació del nivell assistencial.