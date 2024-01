Seu de Grifols a Barcelona, Catalunya (Espanya)

El conseller delegat de Grifols, Thomas Glanzmann, ha confirmat que l'empresa està treballant per donar resposta als requeriments d'informació que dimecres els va enviar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en relació amb l'informe de Gotham City Research. que disposa dun termini de deu dies.

Així ho ha dit en una trucada amb inversors en què també han participat el cco, Raimon Grifols Roura; el coo, Víctor Grifols Deu, i el cfo, Alfredo Arroyo, així com la directora de relacions amb inversors de Grifols, Nuria Pascual.

En el requeriment, el supervisor demana a l'equip directiu de la companyia informació detallada sobre diversos aspectes de la seva comptabilitat, entre ells, els vincles de Grifols amb Scranton, l'empresa de la família.

Glanzmann ha explicat que l'empresa té deu dies per respondre i ha assegurat que ho farà "ASAP" --per les sigles en anglès d''as soon as possible', el més aviat possible--.

Gotham City Research va publicar un informe dimarts passat a l'acusava Grifols de manipular les seves ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (Ebitda) per reduir artificialment el palanquejament, i per això adverteix que les seves accions serien "no invertibles".

Gotham incideix que Grifols va comprar Biotest (BPC Plasma) i Haema el 2018 per 261 milions d'euros i 220 milions d'euros respectivament, per al 28 de desembre d'aquell mateix any i només un dia hàbil abans de tancar l'any fiscal de Grifols , vendre a Scranton pel mateix preu.

Grifols justifica aquest tractament comptable, consolidant completament BPC Plasma i Haema als seus estats financers, encara que posseeix el 0% de cadascuna, en posseir una opció per recomprar les operacions a Scranton i exercir control total sobre aquests dos actius, afegeix Gotham, per a la que "aquesta transacció de BPC Plasma/Haema es podria considerar una 'tunelització', ja que efectivament s'està transferint valor de l'empresa cotitzada, a la família Grifols, a través de Scranton".

Segons la firma baixista, Haema i BPC són importants per a Grifols, ja que representen aproximadament el 40% dels guanys de l'empresa procedents de participacions no controladores, mentre que els guanys d'aquestes entitats semblen representar més del 100% dels de Scranton, que controla el 8,4% de Grifols.

"Scranton Enterprises té un paper fonamental per presentar Grifols sota una millor llum", sosté l'inversor, per al qual el propòsit de les transaccions sospitoses seria presentar un palanquejament de Grifols de múltiple de sis, mentre que palanquejament estimat per Gotham rondaria entre les 10 i 13 vegades.

Grifols s'ha defensat assegurant que totes les operacions que l'informe posava en dubte han estat publicades al seu moment i que han estat auditades per KPMG i validades per la CNMV.