Grifols - CNMV

Les accions de Grifols han tancat la sessió d'aquest dijous amb un descens del 16,17%, fins a marcar un preu 9,904 euros, després de no convèncer amb les explicacions als analistes en un intent de desmuntar les acusacions de Gotham City Research al seu informe .

Les explicacions donades pel conseller delegat de la companyia catalana, Thomas Glanzmann, i per altres executius de la firma, entre ells Raimon Grifols Roura i Víctor Grifols Deu, lluny de calmar els mercats, han provocat una nova caiguda de les accions de la farmacèutica, que han liderat durant tota la jornada les pèrdues del selectiu madrileny.

En concret, els títols de la companyia van iniciar la sessió amb caigudes de l'1,78%, que van denunciar segons anava avançat la jornada, principalment una vegada finalitzada la conferència davant dels inversors, moment en què van caure fins a un 14% per tancar finalment amb una caiguda del 16,17%.

D'aquesta manera, després del respir d'ahir, en què van tancar amb un avanç del 12% després de l'anunci de la companyia d'emprendre accions legals contra Gotham City Research "per l'important dany causat, tant financer com reputacional", els títols de Grifols han culminat la sessió de dijous amb un preu inferior als deu euros.

A la conferència davant dels inversors, el conseller delegat de Grifols, Thomas Glanzmann, ha confirmat que l'empresa està treballant per donar resposta als requeriments d'informació que dimecres els va enviar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en relació amb l'informe de Gotham City Research, per a això disposa d'un termini de deu dies.

En el requeriment, el supervisor demana a l'equip directiu de la companyia informació detallada sobre diversos aspectes de la seva comptabilitat, entre ells, els vincles de Grifols amb la societat Scranton.

Glanzmann ha explicat que l'empresa té deu dies per respondre i ha assegurat que ho farà "ASAP" --per les sigles en anglès d''as soon as possible', el més aviat possible--.

Durant la intervenció, Glanzmann ha explicat que Scranton "ha demostrat ser un inversor a llarg termini de Grifols que ha donat suport a l'expansió internacional" de l'empresa.

Ha negat que sigui un 'family office' de Grifols i ha assenyalat que dels 22 inversors, tres són membres de la família Grifols i que tenen menys del 20% de l'empresa.

Glanzmann ha dit que Grifols i Scranton han realitzat únicament dues operacions, "que han estat realitzades a llarg termini" i que no està previst fer-ne cap altra.

En concret, sobre la compra de Haema i BPC, ha explicat que el 2019 el nivell de palanquejament de Grifols era "massa alt", per la qual cosa Scranton va realitzar l'operació i que tota la informació de l'operació va ser feta pública al seu moment.

Preguntat per la possibilitat que Grifols exerceixi l'opció de compra de les dues companyies, ha assegurat que no forma part dels plans de l'empresa actualment.

El fons baixista va publicar un informe dimarts a primera hora en què acusa la farmacèutica de manipular les seves ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (Ebitda) per reduir artificialment el palanquejament, i per això adverteix que les seves accions serien "no invertibles".

Després de la publicació d'aquest informe, els títols de la companyia van arribar a cedir un 42%, i finalment va acabar la sessió de dimarts amb una reculada del 25,91%.