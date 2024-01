Imatge d'arxiu d'un cartell de lloguer

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez , i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella , han acordat que a partir del mes de febrer entri en vigor la llei de contenció de rendes als 140 municipis de Catalunya qualificats com a àrees tensionades.

Així ho va anunciar Capella en una roda de premsa posterior a la trobada que va mantenir amb Rodríguez, on van explicar que el Ministeri d'Habitatge aprovarà properament els sistemes d'índexs que cal aplicar.

I un cop concloguin aquests treballs, el Ministeri que dirigeix Rodríguez publicarà la memòria i la declaració de zones tensionades d'aquests 140 municipis, alhora que aprovarà els índexs que s'hauran d'aplicar a aquests llocs.

"Per nosaltres, per al Govern de Catalunya, per al Departament de Territori és una molt bona notícia, com és també per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que la contenció de rendes sigui una realitat al mes de febrer", celebrava Capella.

En ser preguntada per com afecta a nivell pràctic aquest acord, Capella va destacar que a partir del mes de febrer es podrà aplicar la limitació de preus de lloguer en aquestes 140 localitats declarades com a zones tensionades.

En aquest punt, ha recordat que aquesta llei de contenció de rendes de la Generalitat de Catalunya ja va tirar endavant al Parlament, per la qual cosa una vegada es posi en marxa al mes de febrer el preu del lloguer als 140 municipis no podrà superar l'índex que finalment s'acabi aprovant.

Municipis que passaran a ser àrees tensionades / Gencat

QUINS SÓN ELS 140 MUNICIPIS?

La majoria dels municipis considerats com a àrea tensionada són a Barcelona , i són els següents: Abrera, Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes de Montbui, Caldes d'Estrac, Calella, Calldetenes, Canet de Mar, Canovelles, Cardedeu, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, Esparreguera, de Llobregat, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Gavà, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Llagosta, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Manlleu, Manresa, Masnou, Matadepera, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló, Montornès del Vallès, Olesa de Montserrat, Palafolls, Palau-solità i Plegamans, Papiol, Parets del Vallès, Pineda de Mar, Polinyà, Prat de Llobregat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Ripollet, Roca del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat , Sant Fost de Campsentelles, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Pol de Mar, Sant Sr. Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Santa Margarida de Montbui, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Susanna, Sitges, Teià, Terrassa, Tiana, Tona, Torelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Camí, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

A Barcelona el segueix la província de Girona , amb les següents localitats: Banyoles, Bisbal d'Empordà, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Porqueres, Puigcerdà, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Guíxols , Santa Coloma de Farners, Sarrià de Ter.

A continuació es troba Tarragona , amb els municipis d'Amposta, Cambrils, La Canonja, Falset, Mora la Nova, Reus, Roquetes, Salou, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls i el Vendrell,

Finalment, hi ha Lleida amb Balaguer, Cervera, Guissona, Lleida, Mollerussa, la Seu d'Urgell, Solsona, Sort, Tàrrega i Tremp.