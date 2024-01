Logotip de Danone a la planta de Parets del Vallès (Barcelona) @ep

Danone Espanya ha iniciat el procés de diàleg amb els sindicats per negociar les condicions del tancament de la fàbrica de Parets del Vallès (Barcelona), segons han informat aquest divendres. Fonts sindicals han explicat que el tancament és degut a una caiguda de les vendes dels productes que es fabriquen a la planta.

L'empresa ha assenyalat que té el compromís de promoure la reindustralització de la fàbrica i "facilitar la continuïtat industrial de la zona". Ha afegit que la voluntat és reduir l'impacte laboral, així com "oferir les millors solucions possibles" als treballadors afectats.

Danone España ha apuntat que la proposta "és part d'un procés local de racionalització per tal d'enfortir la competitivitat de les marques i guanyar eficiència industrial".

En tot cas, ha assegurat que “manté ferm el seu compromís amb el territori” i que seguirà recollint la llet a Catalunya.

Venda de la planta



Les fonts sindicals han explicat que la companyia els ha dit que ha iniciat el procés per buscar un comprador per a la planta, dins el marc de la reindustrialització.

Han lamentat que, de moment, no han rebut "massa explicacions" de les futures negociacions, encara que la companyia ha avançat que farà un procés de prejubilacions.

En un comunicat, CC.OO. ha rebutjat "rotundament" el tancament, ha instat l'empresa a mantenir la producció a la planta i ha reclamat negociar un pla que permeti continuar l'activitat i mantenir els llocs de treball.

El Govern lamenta el tancament

El Govern ha lamentat l'anunci de Danone Espanya d'iniciar un procés de diàleg que desemboqui al tancament de la planta de Parets del Vallès (Barcelona) i ha mostrat el suport als 157 treballadors, han informat fonts de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest divendres.

El Govern ha assegurat que treballarà perquè el procés de diàleg "culmini amb el millor escenari possible" tant per a l'activitat industrial com per als llocs de treball.

Ha afegit que el conseller Roger Torrent; el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos; el secretari de Treball, Enric Vinaixa; el director general d'Indústria, Oriol Alcoba, i el director general de Relacions Laborals, Oscar Riu, es reuniran tant amb la direcció de l'empresa com amb el Comitè d'Empresa els propers dies.

Ha subratllat que la indústria "és una prioritat absoluta del Govern" i ha assegurat que treballarà per, textualment, garantir la continuïtat industrial de la planta.

L'alcalde de Parets demana a Danone que es replantegi el tancament

L'alcalde de Parets del Vallès (Barcelona), Francesc Juzgado, ha demanat a Danone Espanya que "es replanteji" el tancament de la planta a la localitat, en declaracions als mitjans aquest divendres.

Jutjat ha lamentat que l'empresa "no acaba de ser gaire conscient dels danys col·laterals que comporta" el tancament i ha insistit que intenti mantenir la producció i es repensi la seva decisió.

Ha dit que hi ha d'haver "altres possibilitats a explorar" més enllà del tancament del 100% de la planta i ha assegurat no tenir cap explicació que la companyia anunciés inversions a la planta fa un any i ara el tancament.

L'alcalde ha mostrat sorpresa per l'anunci, ja que "no hi havia cap idea o cap notícia" que pogués donar-se la situació actual.

El Ministeri d'Indústria intervé

El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha contactat amb Danone i els sindicats per fer el seguiment del tancament de la planta de Parets del Vallès. Fonts del Ministeri d´Indústria i Turisme han explicat que la secretaria d´Estat d´Indústria ja s´ha posat en contacte amb Danone i els sindicats, i el ministre Jordi Hereu ha parlat amb l´alcalde de Parets del Vallès (Barcelona), després de l´anunci de l'empresa del tancament de la planta que tenen a aquesta localitat barcelonina.

"En espera de conèixer quin és el projecte de reindustrialització de l'empresa, el Ministeri farà un seguiment de la situació per garantir el futur de la planta i el dels seus treballadors", expliquen les fonts esmentades.

La Generalitat ha lamentat l'anunci de Danone España d'iniciar un procés de diàleg que desemboqui al tancament de la planta, mentre que l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, ha demanat a l'empresa que "es replantegi" la mesura.

Fonts sindicals han atribuït el tancament a una caiguda de les vendes dels productes que es fabriquen a la planta, mentre que Danone ha assenyalat que té el compromís de promoure la reindustrialització de la fàbrica i "facilitar la continuïtat industrial de la zona".