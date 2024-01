Foto: CZFB

Blanca Sorigué , directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , ha estat guardonada amb la 11a edició del Premi Admira 2023 , celebrada ahir a Madrid i destinada a reconèixer la trajectòria professional, l'exercici i els èxits a favor de la logística, juntament amb els valors personals de la persona guardonada.

En concret, s'ha reconegut la tasca de Blanca Sorigué pel seu impuls de la logística en motiu del 25è aniversari del SIL Barcelona , celebrat el juny de 2023, i per haver apostat per donar impuls a la innovació i revaloritzar el paper de la logística a la indústria 4.0. El gran treball realitzat per la directora general ha permès posicionar el SIL Barcelona – la fira de referència de la Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain a Espanya, la Mediterrània i l'Amèrica Llatina – com l'esdeveniment més representatiu del sector logístic a Espanya i un dels certàmens sectorials més importants a Europa.

Durant l'acte de lliurament, Blanca Sorigué ha agraït aquest reconeixement i ha exposat que “és un orgull rebre aquest premi perquè el lliuren professionals dels mitjans de comunicació, fet que li dóna molt de valor perquè realitzen una feina importantíssima, alhora que tenen un gran coneixement i visió del sector. Per mi personalment és un enorme estímul que m'anima a continuar impulsant projectes innovadors i sostenibles que permetin el bon desenvolupament i creixement del sector logístic”. Sorigué també ha volgut remarcar que “el Consorci de la Zona Franca de Barcelona sempre ha donat suport al sector de la logística organitzant el Saló Internacional de la Logística (SIL), que a la passada edició va celebrar el 25è aniversari com el gran esdeveniment de referència internacional del sector. El SIL és l'únic esdeveniment on tots els sectors de la cadena logística estan representats, servint de palanca clau per al creixement i el desenvolupament de la logística, no només a nivell local, sinó a nivell mundial”.

La passada edició del SIL Barcelona, celebrada el juny de 2023, va tancar amb més de 15.000 participants , amb 650 empreses, un 40% internacionals, i més de 250 esdeveniments. La fira del sector logístic a Espanya va reunir un ampli ventall d'expositors que van presentar més de 150 novetats sobre solucions tecnològiques, innovacions i serveis especialitzats en matèria de logística, transport, intralogística, distribució, darrera milla, entre d'altres. Actualment tot l'equip del CZFB ja està treballant en l'organització de la propera edició, que se celebrarà del 5 al 7 de juny de 2024 .

Des de l'any 2013 el Premi Admira és alhora un homenatge pòstum a Andrés Mira, periodista, fundador i director de les revistes Operadors Logístics i Cruises News , mort a l'agost de 2012. Aquest guardó el concedeixen un grup de professionals dels mitjans de comunicació comunicació especialitzats en transport i logística, actuant a títol personal. Virginia López , directora general de Cruises News Media Group i vídua d'Andrés Mira, forma part d'aquesta iniciativa des de la primera edició.

El grup de professionals dels mitjans de comunicació que conformen el jurat, amics d'Andrés Mira, són Carmina Lafuente, Edi Cobas, Isabel Rodrigo, Juan Caraballo, Mercedes Álvarez, Nieves González, Paco Márquez, Ricardo J. Hernández, Marta Rodríguez, Tomás Abascal i Víctor Bárdenas .

Els professionals guardonats de les anteriors edicions van ser Ana González , de CEL; Ester Carrasco , de Toyota MH; Jaume Colsa , de Palibex; Ramon Vázquez , d'ACTE/CBRE/CETM; Verónica Pascual , d'ASTI; Marina Uceda , de Logistics; Luis Zubialde , de Palletways; Enrique Lacalle , del SIL Barcelona; Dulsé Díaz , de Gefco i Jaime Mira , d'ICIL.