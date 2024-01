Amb requisits flexibles i atractives condicions, aquesta proposta s'erigeix com una oportunitat única per als que busquen construir el futur professional més enllà de les fronteres espanyoles.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) impulsa la recerca de feina més enllà de les fronteres espanyoles i ofereix a milers de ciutadans la possibilitat de construir el seu futur professional a l'estranger. En una conjuntura on 531.889 persones han emigrat a la recerca de noves oportunitats, el SEPE destaca per la seva col·laboració amb la xarxa EURES, facilitant llocs de treball amb salaris atractius i requisits flexibles.

El SEPE, en associació amb el Servei de Col·locació Internacional i Professional alemany, EURES Espanya i les Agències d'Ocupació de Munic, presenta una oportunitat destacada: 20 places per treballar com a educador a escoles bressol públiques de Munic i els seus voltants.

Per accedir a aquesta oferta, cal un títol universitari de Mestre en Educació Infantil, nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o residència permanent, disponibilitat per viure i treballar a Alemanya, i la capacitat d'aprendre alemany, assolint un nivell B1 a Espanya i perfeccionant-lo a un nivell B2 durant 6 mesos al país germà. A més, se sol·liciten certificats d'antecedents penals i de vacunació contra el xarampió.

ALEMANYA

La proposta del SEPE ofereix condicions atractives, incloent-hi un contracte laboral indefinit amb 6 mesos de prova en una escola infantil de Munic, un sou competitiu entre 3,100 i 3,300 euros mensuals, i la disposició d'un habitatge per als seleccionats durant els primers 6 mesos. A més, es brinda formació contínua en conceptes pedagògics, oportunitats d'oci amb compatriotes a Munic, ajuts de mobilitat d'EURES i esdeveniments de benvinguda per a tots els seleccionats.

Aquesta iniciativa del SEPE destaca com una opció integral per a aquells que busquen no només una experiència laboral a l'estranger, sinó també un suport en el procés d'adaptació. Els interessats poden postular-se a través del SEPE, obrint la porta a un nou capítol professional i personal a terres alemanyes.