El Govern incrementarà el mínim exempt a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) el 2024, amb l'objectiu d' actualitzar-lo a la nova pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) , segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri d'Hisenda .

Des del Departament que dirigeix María Jesús Montero han recordat que sempre que ha pujat l'SMI el Govern ha compassat la mesura amb modificacions a l'IRPF per evitar un impacte excessiu a les retencions. "I aquest cop no serà una excepció", segons avancen des d'Hisenda.

Divendres passat 12 es va anunciar l'acord amb els sindicats per pujar l'SMI un 5%, des dels 1.080 euros mensuals per catorze pagues fins als 1.134 euros, i des d'Hisenda han assegurat que ja estan treballant en aquesta mesura per a l'IRPF, que es aprovarà en paral·lel a la pujada del salari. Per tant, hi haurà un increment del mínim exempt a l'IRPF el 2024.

L'Executiu surt així al pas de la proposta plantejada aquest dilluns 15 pel líder popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre ampliar el mínim exempt de l'IRPF després de l'anunciada pujada de l'SMI. Segons Hisenda, el PP "pot donar lliçons de baixar impostos a les rendes altes i als alts patrimonis, però no a les rendes baixes".

Segons recorden, quan ells governaven, un treballador que guanyés 15.876 euros a l'any pagava 1.111 euros per retencions a l'IRPF. El 2023, aquest mateix contribuent va pagar 325 euros per retencions, un 70% menys que amb el PP. I el 2024 encara tributarà menys quan s'actualitzi la normativa de l'IRPF a la nova pujada de l'SMI.

El 2023 el mínim exempt a l'IRPF es va elevar fins a 15.000 euros anuals, pràcticament la mateixa xifra que l'SMI, que es va situar en 15.120 euros a l'any. Amb l'augment del 5% acordat per a aquest any, el salari mínim se situarà a 15.876 euros