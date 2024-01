Arxiu - Diversos pensionistes amb una pancarta durant una manifestació davant del Congrés dels Diputats, a 18 d'octubre del 2023, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press - Arxiu

El nombre de pensionistes als quals se'ls han aplicat coeficients reductors per anticipació de la seva edat ordinària de jubilació tenint 40 anys o més cotitzats ha caigut a la meitat des del 2021, passant de 73.156 aquest any a 36.977 fins al 4 de desembre del 2023 segons ha desvetllat el Govern en una resposta parlamentària.

En el total del període, a un total de 186.917 de pensionistes se'ls ha aplicat un coeficient reductor després de tenir 40 anys o més cotitzats.

Els coeficients reductors serveixen per determinar la jubilació d'una persona quan aquesta es produeix de manera anticipada, penalitzant la quantia que el treballador percebrà perquè la rebrà durant més temps que si s'hagués acollit a la jubilació ordinària.

En concret, la pensió que resulti, per aplicació a la base reguladora del percentatge corresponent, serà objecte de reducció mitjançant l'aplicació, per cada any o fracció d'any que, en el moment del fet causant, falti al treballador per complir els 65 anys. En el cas de tenir 40 anys o més cotitzats, el percentatge és del 6%.

Catalunya lidera les CC.AA.



Catalunya és la comunitat autònoma on a més persones se'ls han aplicat aquests coeficients, amb 42.933 pensionistes, segons dades de l'Institut Nacional de la Seguretat aportades en resposta a una pregunta registrada al Congrés de la diputada de Podem Martina Velarde.

A Catalunya la van seguir Madrid, amb 28.371 persones; Comunitat Valenciana, amb 21.159; Andalusia, amb 18.149; i el País Basc, amb 14.302. A l'altra cara de la moneda es van situar Melilla, amb 80 pensionistes; i Ceuta, amb 136.

En termes temporals, el nombre de pensionistes amb aquests coeficients s'ha reduït a la meitat entre el 2021 i el 2023. En concret, ha passat de 73.156 pensionistes el 2021 a 36.967 al tancament del 4 de desembre del 2023.

Per sexe, la majoria de persones amb 40 anys cotitzats i la pensió anticipada van ser homes en els tres anys analitzats. El 2021 van ser 49.769 homes davant 23.387 dones; el 2022 52.125 homes davant 24.669 dones i el 2023 25.312 homes davant 11.655 dones.