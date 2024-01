Enric Brazís Caubet - ENDESA

Endesa ha nomenat Enric Brazís Caubet (Palma de Mallorca, 1969) nou director d'Endesa a Catalunya, en substitució d'Isabel Buesa, que es jubila després de gairebé deu anys al capdavant de l'empresa en territori català i més de quaranta anys de trajectòria a la companyia elèctrica líder al Principat. Durant aquesta última dècada, Buesa ha liderat l'aposta d'Endesa per la transició energètica al territori i l'adaptació de la companyia als reptes reguladors i a les noves necessitats socials.

Enric Brazís és enginyer industrial amb estudis d'especialització a ESADE i a la Universitat Pompeu Fabra. Està vinculat a Endesa des de fa vint-i-cinc anys i ha ocupat posicions de responsabilitat a l'àrea comercial, a l'Oficina del Defensor del Client i, des del 2020, ha estat responsable de Relacions Institucionals de la companyia a Catalunya.

Va iniciar la seva trajectòria professional a l'Institut Català d'Energia el 1992 col·laborant, entre d'altres, en el desenvolupament dels primers projectes de demostració de l'ús d'energies renovables, la realització d'auditories energètiques en el sector terciari o l'ús de biocombustibles en vehicles. Va ocupar el càrrec de responsable de l'àrea de transport i edificis.

Amb l'inici de la liberalització del sector elèctric, el 1999 va entrar a treballar a Endesa a l'àrea de Comercialització i el 2003 va assumir el càrrec de responsable de grans comptes a Catalunya. Posteriorment va assumir durant deu anys la direcció de l'Oficina del Defensor del Client, des d'on va treballar amb entitats, organitzacions de consumidors i òrgans de consum. Va gestionar l'adhesió d'Endesa al Sistema Arbitral de Consum.

Durant la seva etapa de director de l'Oficina de Defensor del Client a Endesa, va desenvolupar una àmplia trajectòria internacional. Va col·laborar en projectes de diversos programes de la Comissió Europea i va impulsar la creació del Grup Europeu de Defensors del Client en el sector energètic, del qual va ser secretari entre el 2014 i el 2018.

Els últims tres anys ha treballat a la Direcció d'Endesa a Catalunya com a responsable de Relacions Institucionals i cap de gabinet de l'anterior directora territorial.

"Endesa vol ser a Catalunya facilitadora de la transició energètica i referent en projectes renovables, generar valor en totes les seves activitats i mantenir el seu compromís com a empresa que presta un servei essencial", destaca el nou director. En aquesta línia, Brazís considera "clau acompanyar empreses i clients en el procés de descarbonització, oferint assessorament i serveis a través de l'àmplia xarxa de canals d'atenció comercial que té Endesa a Catalunya".

Compromís amb Catalunya

Endesa és el primer operador de la xarxa de distribució a Catalunya, amb 43.130 GWh d'energia distribuïda a través de 100.000 km de xarxa i més de 4,4 milions de clients. La xarxa de distribució permet garantir el subministrament a tot el territori i afrontar els reptes de la transició energètica (integració de renovables, electrificació, eficiència energètica i digitalització).

Les centrals d'Endesa representen el 50% de la capacitat total de generació elèctrica a Catalunya (54 centrals hidràuliques amb 2.066 MW, 3 centrals nuclears de 2.592 MW, 2 centrals de cicle combinat de 1.271 MW, 2 parcs eòlics de 77 MW). El 86 % de la producció és lliure d'emissions de CO2 .

La companyia ofereix als seus clients una àmplia xarxa de canals d'atenció comercial: gestors personalitzats per a empreses i administracions públiques, 3 oficines comercials i 54 punts de servei repartits arreu del territori.

Endesa compta a Catalunya amb un equip humà de més de 2.300 empleats directes i genera 14.000 llocs de treball indirectes. Tots ells treballen per oferir el millor servei als més de 4,4 milions de clients de la companyia.

Enric Brazís serà l'encarregat de continuar liderant l'aposta d'Endesa per la transició energètica cap a un model amb zero emissions, a través de la descarbonització i l'electrificació generalitzada, les energies renovables i l'eficiència energètica.

Per afrontar els reptes de la transició energètica a Catalunya, s'invertiran en la xarxa de distribució elèctrica més de 800 milions d'euros entre el 2024 i el 2026, destinats principalment a transformar i digitalitzar el seu funcionament, augmentar la qualitat de subministrament i afavorir l'expansió i la integració de renovables. Pel que fa al creixement de la generació renovable, Endesa compta actualment amb 700 MW de projectes propis en curs per a noves plantes a Catalunya. La mobilitat sostenible és un altre dels pilars de la transició energètica, i es continuarà impulsant el desenvolupament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics privats i públics.