Façana de la fàbrica de Danone Espanya, a 12 de gener de 2024, a Parets del Vallès, Barcelona

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, i l'alcalde de Parets del Vallès (Barcelona), Francesc Juzgado, ha participat aquest dilluns en dues reunions diferents amb representants de Danone España i dels sindicats per abordar el tancament de la planta del municipi, informen en un comunicat.

Danone Espanya va informar divendres als 157 treballadors que s'iniciava un procés per negociar les condicions del tancament de la planta, a causa d'una reducció en les vendes dels productes que es produeixen a les instal·lacions.

Torrent ha dit que des del Govern hi posaran les eines "per assegurar el millor dels escenaris per a l'activitat industrial i els llocs de treball" i ha valorat que la industrial és un puntal de l'economia de Catalunya.

Jutjat ha reiterat que cal que l'empresa es replantegi la decisió "per tots els danys col·lateral que provocaria el tancament", com l'afectació als 157 treballadors.

Sindicats i empresa

Fonts de CC.OO. han explicat que la Generalitat no farà de mediador entre les dues parts durant les negociacions i que la reunió d'aquest dilluns ha estat satisfactòria: "Aposten pel mateix que nosaltres, per mantenir els llocs de treball".

Danone España ha valorat que la reunió ha anat bé i ha estat cordial i ha detallat que és una "primera presa de contacte" per treballar plegats i reduir l'impacte laboral, han informat fonts de l'empresa.

El comitè d'empresa, format pels sindicats CCOO, UGT i USO, i l'empresa es trobaran dimecres que ve 17 de gener en una reunió per avançar en el diàleg del tancament de les instal·lacions de Parets.