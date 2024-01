Agència Tributària / EuropaPress

L' Agència Tributària ja ha iniciat els preparatius per a la propera Campanya de la Renda 2024. Aquest any, s'han implementat alguns canvis als quals els contribuents espanyols s'han d'adaptar per evitar possibles multes i sancions.

Un dels canvis notables estarà relacionat amb els terminis: aquest any, els contribuents s'enfrontaran a un dels períodes de declaració de la Renda més prolongats. L´inici de la campanya començarà el 3 d´abril.

La conclusió de la campanya es fixarà per a l'1 de juliol, en contrast amb el tancament tradicional que acostumava a tenir lloc cada 30 de juny. A més, el 26 de juny serà el darrer dia per presentar les declaracions amb resultats a ingressar que vulguin ser domiciliades.

CANVIS NACIONALS

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va introduir fa mesos un conjunt de mesures fiscals "centrat a la justícia social i l'eficiència econòmica". D'aquesta manera, s'ha implementat una modificació que possibilita una reducció dels rendiments del treball per a salaris bruts que oscil·len entre 15.000 i 21.000 euros.

A més, a diferència dels anys anteriors, els contribuents amb ingressos inferiors a 15.000 euros ja no estaran obligats a declarar.

A nivell autonòmic , es destaquen els canvis derivats de la nova deflactació de l'IRPF a la Comunitat de Madrid, que resultarà en un estalvi de 153 milions d'euros i afectarà 3,5 milions de madrilenys, segons informa TaxDown. Així mateix, Aragó, el País Basc i Navarra també han anunciat deflactacions per a l'any fiscal 2024.

CANVIS EN AUTÒNOMS

Els treballadors autònoms seran els més afectats per les noves mesures. Aquells que s'hagin registrat com a autònoms el 2023 estaran obligats a presentar la Declaració de la Renda, fins i tot si no compleixen els ingressos mínims requerits.

Addicionalment, les anomenades "despeses deduïbles de difícil justificació", el percentatge de reducció de les quals s'incrementarà al 7%, resultaran en una disminució de la càrrega fiscal de 116 milions d'euros per a gairebé un milió de treballadors per compte propi.

Addicionalment, els inversors que tinguin criptomonedes a l'estranger amb un valor superior a 50.000 euros han de presentar el model 721. Aquest formulari proporcionarà a la Hisenda una visió precisa de les monedes virtuals que cada contribuent té fora d'Espanya.

DE QUINES DEDUCCIONS PODRÀS BENEFICIAR-TE?

D'altra banda, hi ha una sèrie de deduccions que podrien contribuir a fer que els ciutadans s'estalviïn gairebé 4.300 euros. Els contribuents es poden deduir fins al 15% si han abonat almenys el 25% del valor de compra d'un vehicle elèctric nou , ja sigui turisme o moto.

Així mateix, tindran la possibilitat de desgravar-se el 15% de les despeses associades a la instal·lació d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics en una propietat de la titularitat.

Pel que fa a les mares , tindran l'oportunitat d'aprofitar una deducció de 1.200 euros per cada fill menor de tres anys, sense importar si estan empleades o rebent prestacions per desocupació.

Addicionalment, es conserva l'aportació màxima de 1.500 euros al pla de pensions individual , encara que hi ha l'opció d'augmentar-la en 8.500 euros més mitjançant contribucions a plans de pensions empresarials.

Aquelles persones que realitzin feines per a empreses estrangeres no estaran subjectes a tributació al territori comú, sempre que no superin un límit màxim de 60.100 euros a l'any. Tot i això, aquesta deducció només serà aplicable si el país on s'efectuen els treballs aplica un impost similar a l'IRPF i no es classifica com a paradís fiscal.

Finalment, les donacions a ONG ofereixen deduccions que varien entre el 10% i el 80%, depenent de la quantitat donada. Les quotes d'afiliació a partits polítics permeten una deducció del 20%, amb un màxim de 600 euros. Aquest mateix límit de 600 euros també s'aplica a les quotes sindicals i col·legis professionals, encara que en aquest cas, la deducció és del 20%.