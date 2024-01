Foto: Freepik

L'avenç de la intel·ligència artificial (IA) incidirà en aproximadament el 40% de les ocupacions a nivell mundial, ja sigui substituint alguns llocs i complementant-ne d'altres, segons assenyala el Fons Monetari Internacional (FMI). L'entitat destaca que aquest impacte serà més pronunciat a les economies avançades, afectant fins al 60% de les ocupacions, mentre que serà menor a les economies emergents i de baixos ingressos.

D'acord amb una investigació de l'FMI, divulgada per la directora gerent de la institució, Kristalina Georgieva, prop del 40% de les ocupacions a nivell global es troben en situació de vulnerabilitat davant de la intel·ligència artificial (IA). S'emfatitza que aquesta proporció puja al 60% a les economies avançades, mentre que s'espera que als mercats emergents i als països de baixos ingressos, l'exposició a la IA sigui del 40% i el 26%, respectivament.

"Estem a punt d'una revolució tecnològica que podria impulsar la productivitat, impulsar el creixement global i augmentar els ingressos a tot el món. Tot i això, també podria reemplaçar llocs de treball i aprofundir la desigualtat", adverteix Georgieva.

En aquest sentit, l' informe de l'FMI destaca que, si bé l'automatització i la tecnologia de la informació han afectat històricament les tasques rutinàries, un element distintiu de la IA és la seva capacitat per impactar treballs altament qualificats, per la qual cosa són les economies avançades les enfronten més riscos derivats de la IA , però també més oportunitats per aprofitar els seus beneficis.

De tal manera, l'FMI considera que, a les economies avançades, aproximadament la meitat dels llocs de treball exposats podrien beneficiar-se de la integració de la IA, cosa que milloraria la productivitat, encara que adverteix que en el cas de l'altra meitat, les aplicacions d'IA podrien reemplaçar tasques que actualment realitzen humans, cosa que reduiria la demanda laboral, cosa que portaria a salaris més baixos i una reducció de la contractació i fins i tot a la desaparició d'alguns llocs de treball.

En canvi, als mercats emergents i als països de baixos ingressos, s'espera que la IA causi menys pertorbacions immediates, tot i que adverteix que, alhora, molts d'aquests països no tenen la infraestructura ni la força laboral qualificada per aprofitar els beneficis de la IA, cosa que augmenta el risc que amb el temps la tecnologia pugui empitjorar la desigualtat entre les nacions.

Així mateix, la directora de l'FMI també assenyala que la IA podria afectar la desigualtat d'ingressos i riquesa dins dels països mateixos, ja que pot conduir a una polarització dins dels trams d'ingressos.

L'efecte sobre els ingressos laborals dependrà en gran mesura de fins a quin punt la IA complementi els treballadors d'alts ingressos, ja que pot conduir a un augment desproporcionat de les seves retribucions, mentre que, alhora, els guanys en productivitat de les empreses que adoptin la IA probablement augmentaran els retorns del capital, cosa que també pot afavorir les persones amb més ingressos.

"A la majoria dels escenaris, la IA probablement empitjorarà la desigualtat general", reconeix Georgieva, per a qui caldrà que els responsables de formular polítiques abordin de manera proactiva el risc que la tecnologia encara viu més les tensions socials.

"És crucial que els països estableixin xarxes integrals de seguretat social i ofereixin programes de reciclatge per als treballadors vulnerables", conclou la directora de l'FMI.