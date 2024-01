La ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero / EuropaPress

El Govern incrementarà el mínim exempt a l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) el 2024 des dels 15.000 euros fins als 15.876 euros, amb l'objectiu d'actualitzar-lo a la nova pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que suposa justament aquesta mateixa xifra en el còmput anual.

Així es desprèn del projecte de Reial decret sotmès a informació pública pel Ministeri d'Hisenda, en què s'indica que l'elevació de la quantia del salari mínim interprofessional a 15.875 euros anuals en catorze pagues per al 2024 acordada entre el Govern i els sindicats obliga a revisar la regulació del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques per evitar que aquests contribuents suportin retenció o ingrés a compte.

Igualment, amb la finalitat d'evitar l'error de salt corresponent, la mesura s'estén a contribuents amb rendiment nets del treball de fins a 19.747,5 euros anuals , els quals veuran reduïdes les seves retencions o ingressos a compte.

Amb aquesta normativa, el salari mínim interprofessional no quedaria subjecte a retenció atès que el mínim exempt se situarà a la mateixa quantia anual que l'SMI. A més, els salaris propers a aquest salari mínim interprofessional també es veuen afectats per la millora en la reducció a practicar a aquest efecte, ja que en cas contrari es produiria "un error de salt clar" i haurien de pagar retencions molt més elevades.

Segons els càlculs d'Hisenda, aquest augment del mínim exempt i la rebaixa de retenció de salaris propers tindrà un impacte recaptatori en termes de caixa de 1.385 milions d'euros, encara que atesa la naturalesa de l'IRPF com a tribut parcialment cedit a les administracions territorials, es distribuiria entre aquestes i lAdministració general de lEstat.

Fonts del Departament que dirigeix María Jesús Montero han indicat que aquesta normativa sobre el canvi en les retencions a l'IRPF que implicarà l'augment del mínim exempt s'aprovarà al mateix Consell de Ministres en què es donarà 'llum verda' a la pujada del SMI. Posteriorment es modificarà la normativa de l'IRPF, probablement als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2024.

En concret, la modificació del reglament de l'IRPF eleva els ingressos sense retenció a l'SMI, però en funció de si el contribuent està casat o té fills, el mínim exempt de retenció s'incrementa. Per exemple, segons el projecte, per a un contribuent casat, i no separat legalment, el cònjuge del qual obtingui rendes superiors a 1.500 euros, excloses les exemptes, amb un fill el mínim exempt serà de 16.342 euros i amb dos o més fills, de 16.867 euros .

El mínim exempt per a un contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment amb un fill serà de 17.644 euros i amb dos o més fills, de 18.694 euros.

En el cas d'un contribuent sense fills el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes, el mínim serà de 17.197 euros. Si teniu un fill, el mínim seria de 18.130 euros i si teniu dos fills o més serà de 19.262 euros.

BENEFICIA A 5,2 MILIONS DE PERSONES

D'acord amb els càlculs d'Hisenda, s'estima que la modificació que s'introdueix al Reglament de l'impost sobre les persones físiques podria beneficiar una mica més de 5,2 milions de contribuents.