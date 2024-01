Foto: Freepik

Recentment, el Govern i els sindicats han arribat a un acord per augmentar un 5% el salari mínim interprofessional (SMI). Aquesta mesura impacta en aproximadament 2,5 milions de treballadors a tot el país. La pujada, que beneficia principalment joves i dones, eleva la quantitat mínima a 1.134€ al mes en 14 pagues i s'aplica retroactivament des de l'1 de gener del 2024.

La implementació d'aquestes mesures té un impacte directe en els resultats financers de les empreses espanyoles, la majoria petites i mitjanes. Aquestes dades provenen de l' Informe de Pimes i Autònoms de l'asseguradora Hiscox, corresponent a l'any 2023, que destaca que el 33,8% de les petites empreses han hagut de fer ajustaments per fer front a l'augment del salari mínim interprofessional (SMI) el 2023 .

Aquests ajustaments afecten directament la força laboral de les empreses, tant en termes de ritme de contractació com en el poder adquisitiu dels empleats, que es veu disminuït.

En particular, entre les que admeten haver estat afectades per l'augment de l'SMI, el 13,8% ha reduït els salaris més alts, el 7,5% ha fet acomiadaments de treballadors i el 3,6% s'ha vist obligat a contractar menys personal o ho ha fet de manera més cautelosa.

Les petites i mitjanes empreses (pimes) més petites i amb un marge econòmic més reduït són les que van experimentar un impacte més significatiu en els seus resultats financers. En aquest sentit, les més afectades van ser aquelles la facturació de les quals és inferior a 2 milions d'euros, ja que el 37,7% va afirmar haver-se vist impactada, en comparació del 23,5% de les que superen aquesta xifra.

Així mateix, un 34,5% de les micropimes, definides per tenir entre 1 i 9 empleats, van declarar haver-se vist afectades per l'augment del salari mínim interprofessional (SMI). Quan analitzem per sectors, s'observa que el sector industrial és el més afectat, amb un 42,8%, seguit pel sector comercial, que registra un 27,3% d'impacte.