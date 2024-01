Imatge de fitxer d'una reunió empresarial / Freepik

El 2023, Catalunya va experimentar novament una pèrdua neta de seus empresarials, ja que van ser més les que van abandonar la regió catalana que les que es van registrar, segons revelen les dades del Registre Mercantil . Aquest fenomen va passar enmig de la controvèrsia generada per la proposta de Junts per incentivar el retorn d'empreses que havien marxat a causa del referèndum de l'1-O, així com per penalitzar aquelles que no tornessin, però els resultats continuen mostrant un saldo negatiu.

Aquests resultats contrasten amb els de la Comunitat de Madrid, que va tancar l'any passat amb un saldo net positiu de 44 seus , tot i ser l'autonomia que experimenta la quantitat més gran de trasllats de seus empresarials. No obstant això, també és la regió que més noves casernes generals d'empreses aconsegueix atraure.

Durant els quatre trimestres de l'any 2023 Catalunya va registrar un total de 856 sortides i 696 arribades de seus empresarials, mentre que a Madrid la situació s'inverteix amb 1.623 sortides i 1.667 arribades. D'acord amb les dades del Registre Mercantil, a l'últim trimestre de l'any passat, les autonomies que van seguir Madrid i Catalunya quant a sortides de seus van ser Andalusia, amb 127, i la Comunitat Valenciana, amb 101.

En termes de saldo entre entrades i sortides, Madrid lidera amb un saldo positiu de 27 empreses, seguit per Canàries i la Comunitat Valenciana, totes dues amb un saldo de 10. A l'altre extrem, Catalunya presenta un saldo negatiu de 52 empreses , seguida a certa distància per Navarra, amb 15 empreses menys.

Des d'octubre del 2017, Catalunya ha perdut prop de 5.500 seus, amb un saldo negatiu de més de 2.600 en comparar les sortides i les arribades. D'altra banda, Madrid presenta un balanç positiu de 1.776, resultat de la comparació de la sortida de més de 6.600 seus durant el mateix període amb l'arribada de més de 8.400 a aquesta comunitat.

Aquesta és una inquietud que continua generant preocupació a nivell empresarial, tot i que no ha derivat en la mudança de seus operatives, sí que ha ocasionat la pèrdua de juntes d'accionistes o consells d'administració. Des del sector empresarial, es valora la importància d'atreure novament seus que s'han traslladat, encara que s'advoca per fer-ho sense recórrer a coaccions.