Encara que cada vegada més persones (i de totes les edats) fan les compres amb targeta (fins i tot amb les aplicacions del telèfon mòbil), les adquisicions en efectiu segueixen sent una cosa que està a l'ordre del dia. Sigui al supermercat, en petites o grans botigues o en qualsevol tipus de negoci, cal tenir en compte que hi ha una quantitat màxima que es pot pagar en metàl·lic sense que Hisenda et multi.

El límit actual és de 1.000 euros i ho és des de fa un parell d'anys, quan l'executiu va rebaixar la quantitat permesa (que abans era de 2.500) per mirar de vigilar l'economia submergida i el frau fiscal . Totes les transaccions fetes via targetes són molt més senzilles de monitoritzar per a les autoritats econòmiques espanyoles.

De fet, si s'hauria d'abonar una quantia superior a aquests 1.000 euros, per la legislació vigent no es pot fer en efectiu, de manera que les alternatives són fer-ho amb targeta (de crèdit o dèbit) o transferència bancària.

DE QUANT PODEN SER LES MULTES?

De fet, l' Agència Tributària pot investigar totes les operacions monetària superior als 3.000 euros i també qualsevol en què es detecti un pagament amb bitllets de 500 euros .

En cas de detectar alguna irregularitat pel que fa al límit establert de pagament en efectiu, els qui el cometessin s'arrisquen a ser sancionats.

I la multa serà tant per al que rep els diners com el que els envia i serà del 25% del pagat en metàl·lic , cosa que equival a sancions d'entre 250 i 2.500 euros .

EXCEPCIONS

Tot i que la normativa és clara, hi ha 2 excepcions.

Si el pagador té el domicili fiscal fora dEspanya i no és empresari o professional independent, limport màxim que permet la llei és de 10.000 euros.

Pagaments d'efectiu entre particulars , en què cap de les parts actuï com a empresari o professional independent, l'import màxim que és possible abonar en efectiu és de 10.000 euros.

QUÈ PASSA A ALTRES PAÏSOS D'EUROPA?

Si fem una ullada al que fan els nostres veïns, podem veure que França va prendre una decisió semblant a la d'Espanya, baixant la quantitat permesa de 3.000 euros i fixant-la en 1.000.

Tot i això, Itàlia va fer el contrari, augmentant el límit, anteriorment fixat en 1.000, fins als 3.000 euros.

També hi ha casos, com el d' Alemanya , on no hi ha cap limitació, encara que el govern germànic la podria fixar en 5.000 euros.

La Comissió Europea ha iniciat els passos per veure la possibilitat destablir restriccions a nivell comunitari.