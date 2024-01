Un detall de la façana del Suprem. Foto: Europa Press

Els efectes de la sentència del Constitucional (TC) sobre la plusvàlua municipal encara segueixen portant cua. I és que segons el diari economista Cinco Días, el Tribunal Suprem (TS) , ha obert la porta a tornar a revisar quines reclamacions són vàlides i quines no. En concret, l'Alt Tribunal analitzarà les rectificacions de les autoliquidacions sol·licitades entre el dictat de la sentència i la seva publicació oficial al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Això és així després de publicar una interlocutòria el passat 10 de gener en què s'explica que la Sala Contenciosa Administrativa del TS ha admès a tràmit un recurs en què es planteja la necessitat de tornar a estudiar els límits imposats a les peticions de devolució de tribut bàsic per als més de 8.000 governs municipals espanyols.

La sentència del TC, d'octubre del 2021, responia únicament a les reclamacions que estiguessin pendents de resoldre's abans que es conegués la decisió del tribunal de garanties . D'aquesta manera, no es contemplaven les que ja haguessin estat resoltes i declarades fermes o les que no s'haguessin impugnat aleshores.

INTERPRETACIÓ DUBTOSA

Aquesta declaració va generar molts dubtes sobre la seva interpretació , i va provocar que molts contribuents continuessin endavant amb les seves reclamacions i arribessin fins al TS perquè aclarís els dubtes sobre la delimitació temporal. Finalment, el 10, 12 i 13 de juliol de 2023, l'Alt Tribunal va voler posar punt final a possibles dubtes i va decidir que els casos d'impugnacions posteriors al 26 d'octubre de 2021 s'havien d'entendre com a “situacions consolidades” i no podien ser anul·lades en base al dictamen del TC.

En aquestes, el TC va aclarir que la normativa que regeix el funcionament del TC no inclou disposicions específiques sobre els efectes de les sentències . Per tant, la interpretació dels efectes de les sentències esmentades queda a discreció del mateix tribunal de garanties. En aquest context, el TS va arribar a la conclusió que era "inequívoc" que la intenció de l'intèrpret màxim de la Constitució era establir la inviolabilitat de les diverses situacions consolidades fins a la data d'emissió de la sentència, i no fins a la publicació.

Després de transcórrer aproximadament mig any (període durant el qual el Ts ha continuat rebent recursos relacionats amb la plusvàlua), es planteja la necessitat d'avaluar si les autoliquidacions realitzades pel contribuent respecte a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa Urbana, la correcció de la qual se sol·liciti posterior al 26 d'octubre de 2021 (data d'emissió de la sentència del TC) però abans del 25 de novembre de 2021 (data de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat), s'han de considerar com a situacions consolidades susceptibles de revisió exclusivament en virtut de la dita sentència, mitjançant la presentació de la sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació".

S'ha de tenir en compte, a més, que segons considera l'Alt Tribunal a la seva interlocutòria, “ presenta interès casacional objectiu per a la formació de la jurisprudència”.