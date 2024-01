Seu de Grifols a Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Catalunya (Espanya)

Grifols ha retrocedit un 5,7% a Borsa aquesta setmana, fins a situar-se en els 8,368 euros per acció, en plena incertesa encara després de l'informe del fons baixista Gotham City Research de la setmana passada.

Des de començament d'any, la farmacèutica espanyola ha cedit un 45,9% al parquet madrileny, des dels 15,455 euros per acció que va registrar en l'última jornada borsària del 2023.

Aquesta setmana s'ha conegut que la volatilitat de l'acció ha atret un altre fons a la baixa, Millenium International Management, que ha construït una posició curta de prop de 25 milions d'euros, equivalent al 0,66% del capital de l'empresa.

De la seva banda, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha estès les seves indagacions informatives de Grifols a Scranton, la societat on la família Grifols és accionista significatiu ia través de la qual ostenten una participació a la farmacèutica.

Segons publica Bloomberg aquest divendres, el regulador financer ha demanat que Scranton faciliti "detalls dels seus accionistes, comptes i negocis" i que la informació "podria ser enviada tan aviat com divendres".

Fonts de la companyia consultades per Europa Press han explicat que desconeixen aquesta sol·licitud, atès que ells "són Grifols" i que "no tenen visibilitat de cap accionista, inclòs Scranton", alhora que des de la CNMV han declinat confirmar aquesta informació.

En aquest context, la companyia hauria sol·licitat a més a la CNMV avançar la presentació de resultats corresponents a l'exercici de 2023, considerant la caiguda que han patit les seves accions i atès que esperen que els seus comptes anuals, --que presentaran, previsiblement, el 29 de febrer, "seran molt sòlides i en línia amb les previsions publicades", cosa que podria ajudar a 'calmar les aigües' al mercat.

La CNMV no és l'única que està examinant les possibles conseqüències de les turbulències amb la cotització de Grifols. El Banc Central Europeu (BCE) s'hauria posat en contacte amb diverses entitats prestadores de Grifols, tant espanyoles com estrangeres, per demanar dades sobre la seva exposició a la companyia farmacèutica.

Aquest divendres també s'ha publicat un informe per part de l'agència de qualificació creditícia S&P Global Ratings on ha avisat que un nou informe de Gotham City Research sobre Grifols podria afectar negativament el seu accés als mercats de capitals de deute a curt termini.

"Considerem que més al·legacions no fundades de baixistes podrien afectar el sentiment del mercat a curt termini i podrien afectar la posició de Grifols als mercats de crèdit", han advertit els analistes de S&P.

"Això es podria traduir en dificultats perquè Grifols accedeixi al mercat de capitals de deute, amb possibles impactes en la liquiditat. No obstant, malgrat la influència negativa dels informes de baixistes, la sana generació de caixa del grup subratlla la seva posició de crèdit", han conclòs des de la firma qualificadora.

En tot cas, S&P ha decidit mantenir sense canvis la nota de Grifols com a emissor a llarg termini a 'B+' davant les perspectives de despalanquejament de l'empresa per al 2024, alhora que li han assignat una perspectiva 'estable'.