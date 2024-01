Una imatge aèria de la ciutat. Foto: iStock

Posar en marxa un negoci (sigui al sector que sigui) no és gens senzill; entre els factors que entren a l'equació hi ha diners, temps, oportunitat ... i trobar el lloc i el moment perfecte perquè aquesta empresa tingui èxit. La recepta o la solució màgica no existeix, encara que les dades més recents situen Barcelona com un dels llocs on els emprenedors es fixen sovint per posar en marxa les seves start ups .

De fet, la capital de Catalunya és la tercera destinació europea favorita, únicament superada per Londres i Berlín, segons es llegeix a l'últim Startup Heatmap Europe, un bon indicador sobre l'emprenedoria. Així, Barcelona és una de les urbs continentals més atractives per al talent jove.

Els responsables del mapa apunten que hi va haver, el 2023, una inversió d'1,7 bilions d'euros, que a la ciutat hi ha 6 unicorns (companyies que arriben a una valoració de 1.000 milions de dòlars sense tenir presència a la borsa) i cita exemples d'èxit nascuts a la ciutat com LETGO, Glovo i Typeform.

Que sigui la tercera d'Europa, lògicament, la situa al capdavant de l'Estat, sobresortint en àmbits com l'economia del coneixement i atrau empreses tecnològiques emergents, que acostumen a ubicar-se al barri del 22@, al Poblenou.

Tot i això, aquesta zona, molt popular per als creadors, no és l'única que els atrau. Iniciatives com el DFactory, del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, també és una cosa que fa que moltes empreses de l'economia 4.0 puguin desenvolupar els seus projectes.

L'edifici "alberga les empreses i tecnologies més destacades, que lideraran la propera revolució 4.0. Aquestes empreses coexisteixen i col·laboren per desenvolupar i crear nous productes, en línia amb les principals tendències" i actualment dóna feina de forma directa a 1.500 persones i de forma indirecta a uns 5.000 més.

L'Ecosistema de DFactory acull companyies reconegudes com l'alemanya Siemens , la robòtica Dow i l' empresa d'intel·ligència artificial (IA) ICIL Lab.

El sincrotrò Alba o el supercomputador Mare Nostrum són altres

UNA OPCIÓ QUE ES CONSOLIDA

La publicació del mapa, que es va conèixer el passat dilluns 22 de gener, consolida Barcelona com la tercera opció dels emprenedors durant el 2023, cosa que ja havia passat l'any anterior. Es pot afirmar, doncs, que l‟ opció de la capital de Catalunya es consolida en una de les posicions d‟honor .

La capital britànica, Londres, va ocupar el primer lloc, que va prendre a Berlín respecte de l'edició anterior d'aquesta classificació. Per darrere de Barcelona i de les dues primeres opcions a les preferències de les persones que volen posar en marxa projectes empresarials també van millorar les seves posicions Amsterdam (quarta) i París (cinquena).

En canvi, van perdre força respecte a altres edicions la capital portuguesa, Lisboa, i la d'Estònia, Tallinn.