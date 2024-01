Foto: EuropaPress

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha defensat que la descarbonització "s'ha d'adequar al moment actual de les empreses" a la trobada anual Industrial Meeting, celebrada aquest dimarts.

Ha tornat a cridar el creixement del sector fins que el seu pes arribi al 25% de l'economia catalana, tal com el Govern preveu per al 2030, informa la patronal en un comunicat.

El president de la Comissió d'Indústria de Foment, Ignasi Cañagueral, ha assegurat que les companyies "faran tot el possible per adaptar-se al canvi" i ha demanat a la societat ia l'administració el seu suport.

El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, ha descrit el 2024 com un “exercici clau” per accelerar l'execució del Pacte Nacional per a la Indústria.

Entre altres, han participat a la jornada la risk chief officer de Seat, Sara de las Heras; el director de serveis generals d'Aigües de Barcelona, Enrique García Maestre; el director general dIndústria de la Generalitat, Oriol Alcoba; i el comissionat especial per al Perte agroalimentari, Jordi Carbonell.