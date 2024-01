Imatge d'arxiu d'un pis a 'lloguer'

El preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya va tancar el 2023 amb un increment anual del 6,9% i situa el preu de desembre en 15,95 euros/m2 al mes, segons les dades de l'informe de “ L'habitatge de lloguer a Espanya a l'any 2023” elaborat a partir del Índex Immobiliari Fotocasa . D'aquesta manera, aquest increment anual (6,9%) és la pujada més alta des del 2018 i la desena primera detectada en els 17 anys de sèrie històrica.

Al tancament del 2023 a les quatre províncies analitzades puja el preu del lloguer el 2023. Les províncies amb increments van ser: Girona amb 14,3%, Barcelona amb 10,3%, Lleida amb 9,1% i Tarragona amb 7,2% .

Pel que fa als preus, Barcelona és la província més cara amb 17,76 euros per metre quadrat, seguida de Girona (12,74 euros/m² al mes), Tarragona (9,81 euros/m² al mes) i Lleida (7 ,95 euros/m² al mes).

Infografia: Fotocasa

CLASSIFICACIÓ PER MUNICIPIS

A 14 de les 16 ciutats analitzades puja el preu del lloguer el 2023. Els municipis amb increments són: L'Hospitalet de Llobregat amb 17,5%, Badalona amb 17,1%, Girona capital amb 15,6%, Tarragona capital amb 15,5%, Sant Cugat del Vallès amb 10,5%, Lleida capital amb 9,8%, Castelldefels amb 9,7%, Terrassa amb 9,3%, Barcelona capital amb 7,2%, Salou amb 4,4 %, Manresa amb 4,1%, Sabadell amb 3,5%, Reus amb 3,0% i Cambrils amb 2,7%.

Pel que fa als preus, Barcelona cabdal més cara amb 20,96 euros per metre quadrat, seguit de l'Hospitalet de Llobregat (18,85 euros/m² al mes), Castelldefels (18,21 euros/m² al mes), Sant Cugat del Vallès (18,03 euros/m2 al mes), Sitges (17,43 euros/m2 al mes), Badalona (16,19 euros/m2 al mes), Girona capital (13,46 euros/m2 al mes) , Terrassa (12,11 euros/m² al mes), Sabadell (11,94 euros/m² al mes), Salou (11,84 euros/m² al mes), Tarragona capital (11,15 euros/m² al mes) i Cambrils (10,55 euros/m² al mes).

DISTRICTES DE BARCELONA

A Barcelona capital, el desembre del 2023, són 10 els districtes estudiats en aquest informe.

Tots els districtes de la ciutat comtal superen el preu mitjà de l'habitatge a nivell nacional establert a finals d'any en 11,66 euros/m² al mes.

La diferència més gran entre aquest preu mitjà i el més car a Barcelona es produeix al districte de Ciutat Vella que és superior a la mitjana nacional en un 90%, i se situa en els 22,13 euros/m² al mes.

Pel que fa a la variació anual del preu, es pot observar en concloure l'any que a Barcelona el preu puja a tots els districtes de la ciutat comtal. El districte on el preu del lloguer més incrementa és Nou Barris (23,2%), Sant Andreu (16,2%), Les Corts (12,6%), Sarrià - Sant Gervasi (9,3%), Sants – Montjuïc (7,2%), Eixample (7,1%), Horta – Guinardó (5,9%), Sant Martí (5,8%) i Ciutat Vella (4,5%) i Gràcia (3, 2%).

A l'altre extrem, Nou Barris és el barri més econòmic amb un valor mitjà de l'habitatge de 14,21 euros/m² al mes, seguit de Sant Andreu (15,17 euros/m² al mes), Horta - Guinardó (16, 92 euros/m² al mes), les Corts (18,20 euros/m² al mes) i Sants – Montjuïc (18,28 euros/m² al mes).

Pel que fa als preus, el districte de Ciutat Vella encapçala la llista de la ciutat com el districte més car per llogar un habitatge. El preu mitjà se situa al desembre en 22,13 euros/m² al mes després d'incrementar anualment un 4,5%. El segueix com a segon més car el districte d'Eixample, el preu mitjà del qual se situa el desembre del 2023 en 21,78 euros/m² al mes. En tercera posició hi ha el districte de Sant Martí (21,70 euros/m²), seguida de Gràcia (20,76 euros/m²) i Sarrià - Sant Gervasi (20,59 euros/m²).

A l'altre extrem, Nou Barris és el barri més econòmic amb un valor mitjà de l'habitatge de 17,51 euros/m² al mes, seguit de Sant Andreu (17,62 euros/m² al mes), Horta - Guinardó (17, 92 euros/m² al mes), Sants-Montjuïc (19,60 euros/m² al mes) i Les Corts (20,50 euros/m² al mes).