Un pis de lloguer. Foto: Europa Press

Un dels canvis de la Llei d'Habitatge aprovat l'any passat és que els petits propietaris de pisos que estiguin de lloguer puguin desgravar part del que ingressin mensualment . L'import en qüestió oscil·la entre el 50% i el 90%.

I Catalunya serà la primera comunitat autònoma que té previst impulsar-lo a les zones tensionades, segons va explicar recentment la consellera de Territori, Ester Capella . Si es compleixen les previsions del Govern, això es començaria a aplicar d'aquí a poques setmanes, al mes de febrer.

Els avantatges fiscals van entrar en vigor a principis d'aquest any i que s'han d'incorporar a la declaració de la Renda de 2025. En general la bonificació a l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és de la meitat del que es percebi, encara que hi ha algunes accions que es poden dur a terme perquè l'import desgravat sigui més gran.

Per exemple, si un pis que és a les zones anomenades tensionades en zones tensionades es lloga a un preu per sota del límit (recentment a Catalunya es va fixar aquest límit per a 140 municipis), la bonificació augmentaria.

D'altra banda, els casolans que posin al mercat de lloguer qualsevol habitatge on puguin acreditar que s'han fet treballs de rehabilitació i de millora en els 2 anys anteriors de la signatura del contracte veuran com els incendis fiscals són del 60%.

La bonificació s'incrementa al 70% quan el propietari és una entitat pública o una organització sense ànim de lucre, sempre que destini la propietat al lloguer social amb una renda mensual per sota de l'establerta al programa d'ajudes del Pla Estatal d'Habitatge. .. encara que també es mou en aquestes quantitats quan es lloga per primera vegada un habitatge que es troba en una zona residencial tensionada i l'inquilí té entre 18 i 35 anys.

Els propietaris que obtenen la bonificació més alta, que puja al 90%, són aquells les propietats de lloguer dels quals es troben en àrees tensionades i els contractes d'arrendament dels quals inclouen una reducció d'almenys el 5% en comparació del contracte previ.