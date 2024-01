Cal recordar que Ángel Simón serà president no executiu d'Agbar després de ser vicepresident a Iberia i Llatinoamèrica de Veolia fins al 2023. El nou CEO de CriteriaCaixa és enginyer de Camins, Canals i Ports i es va incorporar al grup Agbar el 1995, on va exercir nombrosos càrrecs de responsabilitat fins al seu nomenament com a president el 2010.

També ha estat vicepresident executiu de Suez (2013-2022) i gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (1989-1995), entre altres càrrecs. El 2010 va assumir la presidència executiva de la companyia. Foment del Treball el va distingir, el 2020, amb la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any.

Simón aterrarà a la direcció d'una societat d'inversió que ha renovat el gruix dels representants del consell d'administració on Juan José López Burniol segueix com a vicepresident primer i Javier Godó com a vicepresident segon.

LA FUNDACIÓ LA CAIXA COMPTARÁ AMB EL PRESSUPOST MÉS ALT DE LA SEVA HISTÒRIA

Una de les activitats de la Fundació La Caixa/ @FundacionLaCaixa

La fundació té com a prioritat sustentar l'acció social de l'organització que més aporta al teixit social, científic i econòmic d'Espanya i comptarà en exercici que acaba de començar els 600 milions d'euros superant en un 12% l'import de l'any 2023, cosa que suposa que la inversió en programes socials creixerà més d'un 10% el 2024 i es convertirà en l'àrea amb un increment pressupostari més gran.

Criteria ha destinat en els darrers 15 anys a la fundació un total de 7.000 milions d'euros a iniciatives socials, científiques, educatives i culturals de tot el país.

El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, en un punt de recollida de llet Foto d'ARXIU Europapress

Durant la seva intervenció Isidre Fainé ha remarcat que “en un món altament complex, amb uns nivells de desigualtat cada vegada més grans, la Fundació La Caixa manté el seu compromís amb el desenvolupament social i humà, especialment amb el de les persones més vulnerables”.

La Fundació La Caixa és la primera fundació d'Espanya, la segona d'Europa més gran i una de les més importants del món per volum d'actius gestionats i per inversió social.