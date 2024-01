Foto: Iberdrola

En el seu objectiu per assolir un sistema econòmic basat en les baixes emissions, Iberdrola posa a disposició de totes les empreses de forma en línia i gratuïta una calculadora d'empremta de carboni que prescriu solucions que permeten estalviar en la factura energètica i quantifica les emissions generades, un requisit obligatori a partir del 2024.

Així, les empreses amb més de 250 empleats i 40 milions de facturació han de presentar davant del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic des d'aquest any un report d'informació financera en què s'ha d'incloure un registre de les emissions generades. A més, en el cas de les Illes Balears, l'obligatorietat inclou les organitzacions de més de 50 empleats i 10 milions de facturació.

L'eina dissenyada per Iberdrola, a més de calcular la petjada de carboni , indicador clau per mesurar el grau de descarbonització , proporciona de manera immediata un informe personalitzat i detallat de les mesures d'estalvi econòmic i energètic que cada companyia pot adoptar sobre la base dels seus consums i les seves instal·lacions. D'aquesta manera, l'empresa dóna resposta a tota la cadena de valor de la petjada de carboni: calcula, redueix i compensa.

L'informe facilitat també aporta diferents dades sobre les mesures proposades com el cost de la instal·lació o el servei, el retorn de la inversió o el nombre d'emissions que evita la implantació de la mesura.

La calculadora d'Iberdrola divideix les emissions entre l'abast 1, emissions directes produïdes per crema de combustibles per part de l'emissor; i abast 2, emissions indirectes generades per l'electricitat consumida i comprada per l'emissor.

Les solucions proposades per reduir aquestes emissions giren al voltant de la mobilitat, l'autoconsum, l'aerotèrmia, la rehabilitació de façanes, el control dels consums o l'oferta de diferents serveis energètics, entre d'altres.

D'altra banda, per a aquelles emissions que no es poden reduir, Iberdrola, mitjançant Carbon 2 Nature , posa a disposició de les empreses crèdits de carboni d'alta qualitat basats en projectes naturals que absorbeixen CO2, fomenten l'economia circular i impulsen un desenvolupament sostenible.

SOLUCIONS PER A LA DESCARBONITZACIÓ

Davant la necessitat d'electrificar l'economia perquè és l'opció més eficaç i de menor cost per a la descarbonització, Iberdrola compta amb una àmplia gamma de productes i serveis que afavoreixen l'eficiència, l'estalvi energètic i la cura del medi ambient, alhora que situen al client al centre dotant-lo de major connectivitat i capacitat de decisió.

Aquestes solucions es divideixen en Smart Mobility, com a solució integral per a vehicles elèctrics; Smart Solar, per a l'autoconsum fotovoltaic; Smart Services, amb serveis de tranquil·litat i assessorament, destinats a millorar l'eficiència i l'estalvi energètic; Smart Clima, per a solucions de calefacció i refrigeració i rehabilitació energètica.