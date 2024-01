H&M @ep

H&M ha anunciat l?obertura d?un procediment d?acomiadament col·lectiu a Espanya per causes organitzatives i econòmiques que comportarà el tancament de 28 botigues i afectarà 588 treballadors, segons informa CCOO en un comunicat.



En concret, el sindicat ha informat que la firma de moda ha presentat aquest ajustament de plantilla per causes organitzatives, productives i econòmiques a les botigues, després d'haver anunciat ahir un altre procediment de regulació d'ocupació a les oficines de Barcelona, la negociació del qual començarà la setmana que ve.



A la comunicació que han rebut els sindicats, H&M preveu el tancament de 28 botigues, amb una afectació inicial de 588 empleats, començant el procés de negociació al setembre.

CCOO ha recordat que amb el nou Reial decret de 2023, en cas que es produeixin tancaments de centre de treball l'empresa ha de fer la comunicació a l'autoritat laboral amb almenys sis mesos d'antelació fins que es produeixi la constitució de la taula negociadora, enviant còpia als sindicats més representatius a nivell estatal i autonòmic.



Després dels processos de mobilització de l'any passat per exigir millores salarials a Espanya i l'acord a què es va arribar, CCOO creu que aquesta mesura és "massa agressiva" i que es poden buscar solucions que no impliquin la pèrdua d'ocupació.



D'aquesta manera, aposta per negociar amb la companyia per mantenir el nombre més gran de llocs de treball minimitzant els efectes de "mesures tan dures" com les plantejades per H&M per a una plantilla, que ja es va veure delmada per l'ERO que es va produir el 2021 amb la sortida finalment de 349 treballadors, davant dels gairebé 1.100 afectats que havia proposat inicialment l'empresa.