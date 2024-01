Cartell de lloguer / EuropaPress

Les comunitats autònomes de Catalunya, Balears, País Basc i Madrid compten amb els municipis més cars per llogar un habitatge, segons l'informe ' L'habitatge de lloguer a Espanya l'any 2023 ' de Fotocasa.

Entre els municipis més cars per llogar un habitatge el 2023, destaca la ciutat de Barcelona com la que presenta un preu més alt per llogar, amb 20,96 euros per metre quadrat al mes, cosa que representa una pujada del 7,2% al finalitzar 2023 en taxa interanual.

El segon municipi més car d'Espanya és Calvià (Balears) i compta amb un preu mitjà de 20,33 euros per metre quadrat al mes, un 5,5% més respecte del 2022, mentre que el tercer és Sant Sebastià (País Basc) , amb un preu mitjà de 20,15 euros per metre quadrat al mes i un increment anual de l'11%.

Seguint l'anàlisi de la resta de municipis més cars, en quarta posició es troba Eivissa, també a les Balears, amb un preu mitjà de 19,52 euros al mes i una evolució anual del 7,7% respecte al 2022. En cinquena posició, Madrid , amb un preu mitjà de 18,99 euros per metre quadrat al mes i una pujada del 13,8% el 2023.

"Aquestes localitats tan tensionades es troben a les autonomies que històricament han presentat els preus més alts del mercat d'arrendament. En aquestes zones, la demanda és massa forta perquè l'escassa oferta la pugui absorbir", ha indicat la directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, Maria Matos.

EL 89% DELS MUNICIPIS ACONSEGUIN MÀXIMS EL 2023

Dels 127 municipis estudiats el 2023 per l'Índex Immobiliari Fotocasa, en 114 (el 89%) s'han assolit preus màxims en algun moment del 2023 i només en 13 (l'11%) el 2023 no s'han aconseguit màxims.

De fet, hi ha quatre municipis a Espanya on encara no s'han superat els preus del 2007 i 2008. Es tracta de Roquetas de Mar, Manresa, Saragossa i Ciudad Real, que encara no han superat els preus de la bombolla immobiliària.

Tot i això, a l'estudi de Fotocasa es destaca que la resta dels municipis que el 2023 no han assolit màxims, ho van fer o bé l'any 2021 o l'any 2022.