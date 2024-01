Descobreix com l'increment del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) aquest any influirà subtilment a les nòmines de treballadors i empresaris. EP

El Govern espanyol ha implementat una mesura fiscal per reforçar el fons de pensions, coneguda com el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), que afecta els salaris dels treballadors. Aquest any, el percentatge d'aportació tant dels empleats com de les empreses ha experimentat un lleu augment, cosa que tindrà repercussions a les nòmines.

El MEI, en vigor des de l'any 2023, busca garantir un equilibri financer en el sistema de pensions, mitjançant increments graduals fins a l'any 2030. Aquest any, l'impost sobre les nòmines ha experimentat un augment i ha passat del 0,60% al 0,70% sobre la base de cotització de contingències comunes.

Aquesta mesura implica que les empreses pagaran el 0,58%, mentre que els empleats assumiran el 0,12% restant. Tot i que l'increment per al treballador és mínim, aproximadament del 0,02%, en una nòmina de 1.500 euros, representa un augment d'uns 30 cèntims, mentre que per a l'empresa suposa un increment de 7,5 a 8,7 euros.

El MEI afecta tots els assalariats i també els autònoms, amb algunes excepcions com aquells que cotitzen exclusivament per incapacitat temporal, cotització per solidaritat, o participants en programes de formació no laborals.

L'actualització de l'aportació al MEI no requereix acció per part dels empleats, ja que és responsabilitat de les empreses aplicar-la a les nòmines. Aquesta mesura fiscal, encara que gairebé no és perceptible en la reducció del salari, forma part dels esforços del govern per assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions a llarg termini.