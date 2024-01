Bitllets d'euro / EuropaPress

Aquest 2024 hi haurà un canvi molt important als bitllets. El 2021, el Banc Central Europeu (BCE) ja va avisar que volia redissenyar els bitllets d'euro amb l'objectiu d'"assegurar que continuen estant a disposició de tots els ciutadans" i garantir-ne la "sostenibilitat".

No és un canvi nou, ja que aquestes actualitzacions s'acostumen a fer de manera periòdica per combatre la falsificació. El procés es va iniciar fa dos anys amb l?avaluació de possibles temes per al disseny dels nous bitllets.

Al principi, les autoritats financeres van considerar la possibilitat d'incorporar elements de la cultura europea, els rius del continent i la identitat col·lectiva com a possibles il·lustracions, encara que finalment cap d'aquestes opcions no va ser seleccionada.

La temàtica triada per als nous bitllets comunitaris serà la de “ rius i aus ”. Segons el Banc Central Europeu, els propers mesos es definirà el disseny final a través d'un concurs del qual es donaran "més detalls" properament.

La primera sèrie de bitllets va ser emesa fa dues dècades, i la darrera actualització es va dur a terme el 2013, cosa que significa que han passat 11 anys des de llavors. Segons les previsions del Consell de Govern, els nous bitllets d'euro no començaran a circular als països membres fins al 2026.

COM SERAN ELS NOUS BITLLETS?



El Banc Central Europeu busca perllongar la durabilitat dels nous bitllets en almenys 11 anys addicionals. Per reduir la petjada ambiental, ha optat per utilitzar paper de fibra de cotó , un material conegut per la seva resistència i sostenibilitat.

Tot i que el disseny encara no està definit, ja han assegurat que les aus i els rius tindran un paper destacat en l'aparença dels futurs bitllets d'euro. L'objectiu de les institucions europees és millorar l'atractivitat de la divisa i fomentar la identificació dels ciutadans amb la nova imatge.

Els bitllets actuals es van introduir al mercat el 2013, per la qual cosa arribaran als 13 anys el 2026. El Banc Central Europeu destaca que el procés de renovació i emissió de bitllets requereix temps i insta a iniciar el procés com més aviat millor per "estar preparats quan es decideixi el llançament d?una nova sèrie".

En els propers mesos, els organismes competents publicaran les bases del concurs per als dissenys i avaluaran les preferències dels ciutadans. Tot i que les dates específiques encara no s'han anunciat, s'anticipa que la fase artística no es durà a terme fins al 2025.