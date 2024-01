Bitllets falsos / EuropaPress

L'any 2023 es van retirar aproximadament uns 467.000 bitllets d'euro falsos . Tot i que la probabilitat de rebre un bitllet fals és baixa, ja que la seva quantitat continua sent reduïda en comparació amb la quantitat de bitllets autèntics en circulació.

Durant aquest any, es van detectar setze bitllets falsos per cada milió de bitllets autèntics en circulació, marcant una de les proporcions més baixes des de la introducció dels bitllets en euros.

Tot i la petita proporció, el nombre de bitllets falsos va experimentar un augment en comparació de l'any 2022, el qual es va caracteritzar per tenir nivells excepcionalment baixos de bitllets falsos a causa de la pandèmia de coronavirus (COVID-19). No obstant això, és important destacar que el nombre de falsificacions va continuar sent inferior al registrat els anys anteriors a la pandèmia.



Els bitllets més propensos a la falsificació el 2023 van ser els de 20€ i 50€, ja que junts van representar més del 70% del total de bitllets falsos.

El 97,2% dels bitllets falsificats es van detectar a països pertanyents a la zona de l'euro, mentre que l'1,9% es van trobar als Estats membres de la Unió Europea que no formen part de la zona de l'euro. El 0,9% restant dels bitllets falsos es van trobar en altres ubicacions fora de la Unió Europea.

És important destacar que fer pagaments amb bitllets falsos constitueix un delicte que pot comportar conseqüències legals. En cas de rebre un bitllet sospitós, es recomana comparar-lo amb un autèntic que es conegui. Si es confirma les sospites, és aconsellable adreçar-se a la policia o, segons ho permeti la normativa nacional, contactar amb el banc central nacional o l'oficina bancària corresponent.