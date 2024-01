Foto: EuropaPress

El Consell de Ministres ha autoritzat Madrid, Castella i Lleó, Galícia, Astúries, Castella-la Manxa, el País Basc, les Balears, la Rioja, Cantàbria i Catalunya a formalitzar operacions d'endeutament a curt ia llarg termini per un import que suma 14.153, 7 milions d'euros en total.

Així mateix, la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts ha donat llum verda a l'autorització a les Balears i Galícia per atorgar garanties per un import màxim de 16,2 milions en el cas de la primera i de 5 milions en el cas de la segona .

En qualsevol cas, Madrid és la comunitat a qui s'ha permès més endeutar-se, i pot formalitzar operacions a llarg i curt termini per un import màxim de 4.862,1 milions d'euros.

D'aquest import, 2.960,85 milions d'euros es destinen a finançar les amortitzacions de deute a llarg termini de l'Administració General i de l'organisme autònom mercantil Agència de l'Habitatge Social de la Comunitat de Madrid, que s'integra al sector Administracions Públiques.

D'altra banda, la Comunitat de Madrid ha sol·licitat autorització per renovar les condicions financeres del finançament a curt termini en el marc del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis financers de tresoreria amb diverses entitats financeres i per formalitzar altres operacions de deute a curt termini destinades a cobrir les necessitats transitòries de tresoreria d'empreses públiques classificades al sector Administracions Públiques de la comunitat autònoma, per import total de 1.846,25 milions d'euros.

CASTELLA I LLEÓ



Pel que fa a Castella i Lleó, el Govern ha autoritzat per formalitzar operacions de deute a curt i llarg termini per un import màxim de 2.863,5 milions d?euros.

En concret, aquesta comunitat ha sol·licitat autorització per formalitzar operacions de deute a llarg termini, per un import de 1.563,5 milions d'euros, 1.489,63 milions d'euros dels quals es corresponen amb l'import de les amortitzacions de deute a llarg termini.

Així mateix, Castella i Lleó ha sol·licitat autorització per formalitzar operacions de deute a curt termini, que tenen com a finalitat cobrir necessitats transitòries de tresoreria del 2024, per un import total de 1.300 milions d'euros.

GALÍCIA



En el cas de Galícia, el Consell de Ministres ha autoritzat formalitzar operacions de deute a curt i llarg termini per un import màxim de 2.302,7 milions d'euros.

En concret, ha sol·licitat autorització per formalitzar operacions de deute a llarg termini, per un import de 1.407,75 milions d'euros. D‟aquest import, 1.322,94 milions d‟euros es corresponen amb l‟import de les amortitzacions de deute a llarg termini.

D'altra banda, aquesta comunitat autònoma ha estat autoritzada per refinançar o formalitzar noves operacions de deute a curt termini, tant de la seva Administració General com d'entitats que formen part del sector administracions públiques, per un import màxim de 895 milions d'euros.

ASTÚRIES



Pel que fa a Astúries, el Govern ha autoritzat a formalitzar operacions de deute a curt i llarg termini per un import màxim de 1.558,1 milions d?euros.

En concret, la comunitat autònoma ha sol·licitat autorització per formalitzar operacions de deute a llarg termini, per un import de 651 milions d'euros, i d'aquest import, 592,69 milions d'euros es corresponen amb l'import de les amortitzacions de deute a llarg termini .

D'altra banda, Astúries ha sol·licitat autorització per formalitzar operacions de deute a curt termini, que tenen com a finalitat cobrir necessitats transitòries de tresoreria del 2024, per un import total de 935,6 milions d'euros.

CASTELLA-LA TACA I BALEARS



El Govern, a més, ha autoritzat Castella-la Manxa a formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 765 milions d?euros. Aquesta quantitat es destinarà a atendre els venciments de les línies de crèdit a curt termini el 2024 per import de 550 milions d'euros i la resta per atendre les necessitats transitòries de tresoreria derivades del Mecanisme de Recuperació i Resiliència durant l'exercici.

Per part seva, l'Executiu ha autoritzat les Balears a formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 700 milions d'euros. En concret, 450 milions es destinaran a cobrir desfasaments transitoris de tresoreria de l'Administració General el 2024, i 250 milions a l'Agència Tributària de les Balears, ens dependent que forma part del sector Administracions Públiques de la comunitat autònoma.

PAÍS BASC, LA RIOJA I CANTÀBRIA



L'Executiu ha autoritzat el País Basc a formalitzar operacions de deute a llarg termini per un import màxim de 708,8 milions d'euros. Aquesta quantitat aniria destinada a finançar els venciments de deute de la comunitat autònoma i ens dependents inclosos dins del sector Administracions Públiques de la Comunitat.

Pel que fa a La Rioja, se l'ha autoritzat a formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 166,3 milions d'euros, que es destinaran a cobrir necessitats transitòries de tresoreria tant de la seva Administració General, com d'altres entitats del sector Administracions Públiques de la comunitat autònoma.

El Govern també ha autoritzat Cantàbria a formalitzar operacions de deute a curt termini per un màxim de 150 milions d'euros. Aquesta quantitat té com a finalitat cobrir desfasaments transitoris de tresoreria mentre es formalitza la seva adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic de 2024.

CATALUNYA



El Consell de Ministres ha autoritzat a més Catalunya a formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 77 milions d'euros, que es destinaran a atendre els venciments de deute a curt termini de gener a juny de l'any 2024 ia formalitzar noves operacions a curt termini per les universitats públiques dependents de la comunitat.

Totes aquestes autoritzacions poden emparar operacions formalitzades fins al 31 de desembre de 2024.