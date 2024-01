Foto: Freepik

La pujada constant dels preus continua sent una de les preocupacions més importants del conjunt de la societat espanyola. Segons l'INE, el 2023 la inflació mitjana va assolir el 3,5%, davant el 8,4% del 2022. Encara que la xifra és gairebé 3 vegades menor a la registrada un any abans, l'acumulació de pujades de preus de la vida portat a milions de persones a perdre poder adquisitiu.

A aquesta situació, se li suma la congelació dels sous que pateix la majoria dels treballadors a Catalunya, cosa que ha suposat un desgast i un abatiment encara més notori per a les plantilles. De fet, el 64% dels treballadors a Catalunya afirma que, si pogués canviar una mica de la seva feina actual, seria millorar el seu sou per compensar la inflació, –xifra que augmenta dos punts respecte a l'any anterior-, tal com es recull a la V edició de l'Informe de Tendències en Beneficis per a Empleats i Empleades . A això se li afegeix que el 53% dels catalans assegura que se sent mal pagat per la seva empresa.

Tot això ha fet que molts arribin a plantejar-se un canvi a nivell laboral. L'informe apunta que el 35% dels catalans confessa haver pensat a deixar la seva empresa en els darrers 6 mesos .

No és estrany així, que els treballadors reclamin a les companyies que en prenguin consciència i s'adaptin a la nova realitat de la societat, oferint noves fórmules per aconseguir-ho. Les plantilles, no només demanen una millora salarial per tornar a guanyar capacitat adquisitiva, també demanen altres qüestions, que faria que se sentissin més còmodes i motivats a la feina.

TRES DE CADA DEU CATALANS NO ESTAN MOTIVATS EN EL SEU TREBALL

La flexibilitat, la conciliació o els plans de beneficis per a empleats s'han convertit en eines essencials per aconseguir atraure i retenir talent a les companyies, evitant així la desmotivació. Precisament, aquest punt està sent un dels que més preocupa els departaments de recursos humans, i en general, les empreses. Així, el 31% dels treballadors a Catalunya se sent poc motivat a la seva companyia .

El desafiament a què s'estan enfrontant els catalans per la pèrdua de poder adquisitiu es fa notar també en el consum diari. Precisament, el 76% dels catalans asseguren haver modificat els seus hàbits de consum aquest darrer any.

Tal és la situació, que el 20% dels catalans afirma no poder estalviar ni un euro al mes , i un 45% aconsegueix reservar menys del 20% del sou a aquest objectiu.

Aquest escenari planteja tot un repte per a les companyies i la capacitat d'atreure i retenir talent. Enfrontar el dur pols entre la desmotivació i les dificultats per pujar salaris s'ha convertit en tot un desafiament en el panorama laboral a Catalunya . Aquesta manca de motivació impulsada per qüestions com les descrites anteriorment influeix directament en la seva productivitat i compromís, aspectes crucials per a l'èxit i la sustentabilitat de les empreses.

Tot i això, eines com els plans de beneficis per a empleats s'han posicionat com una manera de retribuir molt més intel·ligent, permetent a les companyies personalitzar l'experiència del pagament de salaris de manera diferent de la nòmina mensual. Tot i això, un 33% de les empreses aposten per oferir aquest tipus de plans per a les seves plantilles.

Quant a la fórmula dels plans, la més habitual continua sent la retribució flexible (40%) –productes i serveis pagats des de la seva nòmina amb avantatges fiscals–, seguida del benefici social (19%) –productes i serveis pagats directament pel seu empresa- o una combinació de totes dues (24%). Tot i així, el 17% dels treballadors que compten amb un pla de beneficis, desconeixen realment de què es tracta o com funciona.

CINC DE CADA DEU PERSONES NO SABEN EL QUE ÉS LA RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

D'altra banda, encara hi ha un grau de desconeixement elevat per part de les plantilles, que no saben interpretar correctament les seves nòmines. De fet, el 56% de les persones segueix sense conèixer realment com funciona la retribució flexible i quins són els seus avantatges, cosa que repercuteix directament a l'hora d'assimilar l'estalvi que poden obtenir mes a mes en fer ús dels beneficis.

Per aquest motiu, és important que tant les plantilles com les empreses coneguin els avantatges fiscals que suposen els plans de beneficis i la retribució flexible per a tots dos. En el cas de les companyies, poden obtenir un ROI de fins a 20 vegades la inversió realitzada en aquests plans si lús dels plans és plenament efectiu entre els equips. Per la seva banda, els equips poden obtenir increments salarials de fins al 15% en fer ús dels seus beneficis pels avantatges fiscals de què disposen.

La tendència quant a la inclusió de determinats beneficis als plans segueix any a any una mateixa línia. L'assegurança de salut torna a ser la més habitual (62%), seguida del tiquet restaurant (52%) i la formació (47%). Per contra, els menys habituals són abonament de gimnàs, rènting i assegurança de jubilació.