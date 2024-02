Foto: Endesa

En un món laboral cada vegada més competitiu i dinàmic, la intel·ligència artificial (IA) emergeix com un nou aliat per als professionals sènior que busquen reincorporar-se en el mercat laboral o emprendre el seu propi projecte. Una situació en la qual es troben 65.600 aturats majors de 55 anys, un 17,9% del total dels desocupats a Catalunya, tal com mostren les xifres de la darrera Enquesta de Població Activa (EPA).

Davant d'aquesta realitat, la IA ofereix possibilitats específiques per als aturats de més de 50 anys. Així ho mostra l'informe publicat el 2023 per IndesIA "El mercat de talent d'IA i dades", que estima que durant l'any passat aproximadament un 20% de les ofertes relacionades amb la IA no van poder cobrir-se per falta de professionals. L'estudi reflecteix també que les ofertes d'ocupació i el nombre de professionals relacionats amb la intel·ligència artificial va augmentar en un 32% entre el 2021 i el 2022 i en un 20% entre el 2022 i el 2023. Aquestes dades indiquen que l'oferta de professionals especialitzats en la IA resulta insuficient per cobrir la demanda actual i futura, ja que s'estima que fins al 2025 existirà un 22% més d'ofertes d'ocupació relacionades amb la IA que de professionals disponibles i que aquesta situació no començarà a corregir-se fins al 2030.

Generación SAVIA, el projecte de la Fundación Endesa amb col·laboració amb la Fundació máshumano, fa més de cinc anys que treballa a favor del talent sènior. Aquesta iniciativa impulsa l'ocupabilitat dels professionals +50, ajudant-los a explorar noves sortides laborals i a adaptar les seves habilitats a un mercat de treball mitjançant orientació i formació. "Les capacitats relacionades amb la intel·ligència artificial són cada vegada més demandades per les empreses a l'hora de contractar professionals", assegura Elsa Novo de Miguel, responsable de projectes de Formació per a l'ocupació a la Fundació Endesa. Per això, "considerem de gran importància formar els sèniors en aquesta matèria per ajudar-los a adaptar-se a les necessitats actuals del mercat laboral".

Jesús García Fernández, sènior del programa Generación SAVIA, va decidir emprendre com a consultor de Màrqueting Digital després d'entendre que la digitalització de qualsevol negoci resulta completament necessària. Jesús afirma que "la implementació de la intel·ligència artificial generativa ha elevat el meu rendiment i productivitat en un 500%" i matisa la creença que la IA pot reemplaçar l'ésser humà i restar oportunitats d'ocupació. A més, destaca "la importància del criteri en l'ús d'aquesta tecnologia, l'experiència vital i professional, així com el pensament crític, que són fonamentals per avaluar la validesa de la informació" i advoca per fer-ne un ús responsable i ètic, ressaltant que la decisió de com emprar-la recau en mans de cada individu.

Per la seva banda, Raúl Mata Jiménez, col·laborador de Generación SAVIA i cofundador de l'empresa Boost Sales 4U, que dona formació a emprenedors, assenyala que "l'ús de la IA va a ser un estalvi en temps i esforç molt valuós per als emprenedors sènior". Per exemple, tasques com l'adaptació dels currículums a diferents ofertes laborals poden automatitzar-se gràcies a aquesta tecnologia. I, a més a més de facilitar el procés de cerca, pot potenciar les habilitats dels professionals majors de 50 anys i generar oportunitats de treball.

Raúl destaca també el paper fonamental dels sènior en l'ús correcte de la intel·ligència artificial: "La IA necessita coneixement per, a l'hora de captar dades, identificar aquelles que són reals o aquelles que realment són útils per al reentrenament. Encara fa falta l'expertesa dels sèniors per ajudar a accelerar-la amb el seu coneixement".

La IA no només millora la productivitat. A més, entre la diversitat d'aplicacions que ofereix, hi ha eines que poden ajudar les persones més grans de 50 anys a trobar noves possibilitats laborals i poden potenciar les habilitats dels professionals d'aquesta franja d'edat, proporcionant informació valuosa per anticipar-se i documentar-se, oferint-los un avantatge competitiu significatiu. Però també és rellevant advertir sobre la dependència excessiva d'aquest tipus d'eines, perquè les hem de fer servir sempre com un complement i no com un substitut total del treball humà.