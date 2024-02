Arxiu - Seu de Naturgy a Madrid

La companyia dóna un nou impuls a aquestes tres àrees amb l'objectiu d'afrontar els reptes globals del negoci energètic immers en una transformació constant durant els darrers anys. La incorporació dels requeriments ESG, la decidida aposta de la companyia per la transició energètica, els nous reptes geoestratègics, així com els creixents canvis regulatoris, tant a Espanya com a la Unió Europea, entre altres factors, porten la companyia a reforçar les àrees de comunicació externa, assumptes públics i relacions institucionals nacionals i internacionals i comunicació interna.



Per això ha decidit apostar pel talent intern en dues d'aquestes posicions i també per incorporar un professional extern.



Per dirigir la nova àrea d'Afers Públics Internacionals s'ha nomenat David Gallardo, fins ara directiu de l'àrea d'Aprovisionaments i Mercats Majoristes de la companyia. Aquesta àrea tindrà un focus especial en les relacions institucionals a nivell internacional i en el relacionament amb les administracions a Brussel·les.



Per part seva, Paula Zapata, fins ara responsable de Comunicació Externa de Naturgy, i amb prop de quinze anys d'experiència en diverses àrees de l'empresa, assumeix la direcció de l'àrea de Relacions Institucionals, Assumptes Públics Espanya i Comunicació Interna.



Aquestes dues noves àrees s'uneixen a les ja existents de Marca i Màrqueting Corporatiu, amb María Luisa de la Peña al capdavant; i Medi Ambient i Responsabilitat Social, la responsable de la qual és Nuria Rodríguez, seguirà exercint un paper clau en el compliment dels estàndards de sostenibilitat del Grup, cada vegada més rellevants en el context actual.



Així mateix, Naturgy incorpora com a responsable de l'àrea de Comunicació Externa Víctor Márquez, fins ara responsable de Comunicació del Banc d'Espanya.



Jordi Garcia Tabernero segueix al capdavant de la Direcció General de Sostenibilitat, Reputació i Relacions Institucionals, com a membre del Comitè de Direcció i reporti el president Francisco Reynés, així com Vicepresident de la Fundació Naturgy.