José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar. Foto: CaixaBank

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 4.816 milions d'euros el 2023, davant els 3.129 milions el 2022, fet que suposa un increment del 53,9%. El Grup, que presta servei a 20,1 milions de clients mitjançant una xarxa d'aproximadament 4.200 oficines a Espanya i Portugal, supera els 600.000 milions d'euros en actius.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que “l'any 2023 CaixaBank ha estat molt a prop dels seus clients, empreses i particulars, finançant els seus projectes i gestionant els seus estalvis. Tot això, a més, a través d'un model comercial que aposta per la inclusió financera i recolza els col·lectius més vulnerables ”.

Goirigolzarri ha recordat que "aquesta manera única de fer banca permet al Consell d´Administració proposar el pagament d´un dividend de 2.890 milions d'euros, dels quals la meitat revertiran a la societat a través de la Fundació "la Caixa" i del FROB".

Gonzalo Gortázar, conseller delegat, ha assenyalat que “en un entorn de normalització dels tipus d'interès, hem capitalitzat l'escala i la posició competitiva que aconseguim amb la fusió, millorant amb força la nostra eficiència i rendibilitat, així com la retribució als nostres accionistes i, en particular, la nostra contribució a l'Obra Social de la Fundació “la Caixa””.

Gortázar ha subratllat que “en un entorn molt exigent, hem completat un any molt positiu en termes de dinamisme comercial: hem concedit 280.000 operacions de finançament a empreses i 80.000 noves hipoteques a famílies i seguim augmentant la nostra base de clients vinculats, que ja arriba al 71,5%”.

Evolució del compte de resultats

El compte de resultats de CaixaBank del 2023 reflecteix la solidesa financera del Grup, amb importants creixements a tots els marges, en un context de normalització dels tipus d'interès i amb unes dinàmiques comercials molt positives.

A l'exercici 2023, destaca l'augment dels ingressos core (+31,6%, l'any) fins a assolir els 15.137 milions d'euros, impulsats pel marge d'interessos, que puja a 10.113 milions d'euros (+54,3 %) el qual recull limpacte favorable que el nou entorn de tipus ha tingut sobre el negoci bancari, així com la bona gestió efectuada per la xarxa comercial. Aquesta evolució adequada compensa el descens de la partida de comissions netes (-5,1%). En concret, les comissions bancàries recurrents es redueixen un 9,4% en taxa interanual per l'eliminació de les comissions de custòdia de dipòsits de grans empreses i per les bonificacions aplicades als programes de fidelització de clients .

D'aquesta manera, el marge brut tanca l'any 2023 en 14.231 milions, cosa que representa un augment del 28,3% respecte a l'exercici anterior, recolzat pel marge d'interessos, el resultat del servei d'assegurança (+19,6%) i de les participades (+26,4%). Per la seva banda, les despeses de personal i les generals creixen durant l'any, un 4,7% i un 6,1%, respectivament.

L'evolució positiva del compte de resultats permet al Grup arribar a una rendibilitat sobre fons propis (ROE) del 13,2%. A més, la ràtio d'eficiència torna a millorar fins a situar-se al 40,9%, més de nou punts per sota que un any abans (50,3%).

Volum de negoci en ascens

CaixaBank ha mantingut durant l'any un nivell d'activitat sòlid. Així, els recursos de clients pugen a 630.330 milions d'euros el 31 de desembre, amb un creixement del 3,1% durant l'any, fet que suposa un augment de 19.030 milions. En concret, els recursos en balanç pugen a 463.323 milions d'euros i creixen un 1,2% durant l'exercici, per l'avenç de les assegurances d'estalvi. L'estalvi a termini supera els 54.700 milions d'euros, amb un creixement del 109,4% durant l'any impulsat per la remuneració dels dipòsits.

En el cas dels actius sota gestió, se situen en 160.827 milions d'euros (+8,7% durant l'any), recolzats per l'evolució dels mercats i un volum rellevant de subscripcions de productes d'estalvi i d'inversió. Les subscripcions netes de fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions arriben als 5.339 milions d'euros, un 34% més respecte del 2022, i la quota combinada d'estalvi a llarg termini i dipòsits tanca l'any al 26,2% .

CaixaBank també creix en la nova producció d'assegurances de protecció, amb un augment del 7%, i arriben als 739 milions d'euros.

Pel costat del crèdit, el saldo de la cartera sana del Grup se situa per sobre dels 344.000 milions d'euros el 31 de desembre, amb creixements a les carteres d'empreses i consum, i contracció a la de vivenda.

Pel que fa a la nova producció durant l'exercici, el finançament hipotecari de l'entitat se situa a 9.382 milions d'euros, i destaca la positiva evolució el quart trimestre. En consum, la nova producció arriba als 10.325 milions el conjunt del 2023 i la d'empreses arriba als 37.005 milions, totes dues també amb un comportament millor a la part final de l'any.

Adequada gestió del risc

CaixaBank ha realitzat durant el 2023 una política activa i prudent de gestió del risc, cosa que li ha permès mantenir la ràtio de morositat estable l'any (2,7%) i reduir els saldos dubtosos en 175 milions d'euros, fins a situar-se en 10.516 milions. Així mateix, els fons per a insolvències se situen al tancament del 2023 en 7.665 milions d'euros i la ràtio de cobertura es manté pràcticament estable respecte de l'any anterior al 73%. El cost del risc es manté reduït (0,28%, acumulat 12 mesos).

Liquidesa i capital en nivells òptims

El Grup tanca el 2023 amb uns nivells òptims de liquiditat i capital, en línia amb la progressió que ha tingut al llarg de l'exercici. Els actius líquids totals se situen en 160.204 milions d'euros el 31 de desembre, fet que suposa un increment de 21.193 milions l'any.

I això, després de la devolució anticipada del saldo de la TLTRO III, de manera que ja no hi ha saldo disposat de la pòlissa del Banc Central Europeu (BCE). Per la seva banda, el Liquidity Coverage Ratio (LCR) se situa al tancament d'any en el 215%, cosa que mostra una posició de liquiditat molt àmplia.

Pel que fa al capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa al 12,4%, amb una generació orgànica l'any de 201 punts bàsics.

Atractiva remuneració a l'accionista en línia amb el Pla Estratègic

El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat proposar a la Junta General d'Accionistes la distribució d'un dividend en efectiu de 0,3919 euros bruts per acció amb càrrec als beneficis del 2023, que representa un payout del 60%, a abonar durant el abril, i que suposa repartir entre els accionistes un total de 2.890 milions.

Aquest dividend reverteix directament a la societat, atès que al voltant del 50% de la quantia la ingressaran la Fundació “la Caixa”, que desenvolupa la seva Obra Social, i l'Estat, a través del FROB. A ells se sumen els 590.000 petits accionistes, que també se'n veuran beneficiats.

A més, el Consell ha aprovat el pla de dividends per a l'exercici 2024, que consisteix en una distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, que s'abona mitjançant dos pagaments en efectiu: un dividend a compte a abonar durant el mes de novembre per import entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat corresponent al primer semestre de 2024, i un dividend complementari a abonar a l'abril de 2025, subjecte a l'aprovació final per part de la Junta General d'Accionistes.

CaixaBank té també la intenció, amb l'obtenció prèvia de l'autorització regulatòria, d'implementar una nova recompra d'accions durant el primer semestre de l'exercici 2024, amb l'objectiu d'acostar la ràtio CET1 de desembre 2023 al 12%.

Compromís amb la inclusió financera

CaixaBank, que compta amb la xarxa de sucursals i caixers automàtics més àmplia de tot el país, manté el ferm compromís amb la inclusió financera, i té presència mitjançant oficina física a més de 2.200 municipis. Aquesta capil·laritat de la xarxa permet a l'entitat arribar a pràcticament tots els racons del territori i ser l'única entitat financera a 483 municipis amb què té, a més, el compromís de no abandonar el servei. A més, compta amb més de 11.000 caixers automàtics a Espanya.

En paral·lel a la xarxa d'oficines i caixers, CaixaBank disposa d'oficines mòbils, amb les quals dóna servei presencial a un total de 783 poblacions rurals. Amb l'inici de l'any 2024, CaixaBank ha ampliat un 23% el servei financer que presta amb els seus ofimòbils respecte a principis del 2023, quan el servei arribava a 636 poblacions.

Aquest servei permet als usuaris, siguin clients o no de l'entitat, fer les operacions bancàries més habituals, entre les quals destaquen retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos en localitats sense oficina bancària o amb restriccions que limiten l'accés als serveis financers.

Mesures de suport a la societat

La fortalesa financera permet a CaixaBank oferir una retribució adequada als accionistes de l'entitat i seguir amb el compromís de suport a l'economia, les famílies i les empreses, a més de desenvolupar la seva funció social.

En aquesta línia, el 2023, CaixaBank ha concedit més de 280.000 operacions de finançament a empreses i 80.000 hipoteques a famílies. D'altra banda, des que es va iniciar la pujada de tipus d'interès, s'han gestionat més de 30.000 refinançaments, novacions de tipus variable a tipus fix i adhesions al Codi de Bones Pràctiques hipotecari.

L'entitat també compta amb més de 10.000 habitatges socials i té al voltant de 360.000 clients amb comptes socials o bàsics.