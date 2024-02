Gairebé dos terços del total d'aeroports d'Aena (46) registren menys de tres milions de passatgers anuals. EP

A tota la geografia espanyola, Aena administra un total de 46 aeroports i dos heliports. Tot i això, prop de dos terços d'aquestes instal·lacions registren menys de tres milions de passatgers a l'any. En el transcurs del 2023, els 32 aeroports i heliports d'aquesta categoria van rebre un total de 16,285,828 passatgers, representant una mica més del 25% dels viatgers que va transitar per l'Aeroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, amb 60,220,984 passatgers.

En aquesta dinàmica, els aeroports com el de Barcelona-El Prat, Màlaga i Palma de Mallorca superen individualment la xifra total d'aquests 32 complexos. L'Aeroport d'Alacant està a punt d'igualar aquest volum, amb 15.747.678 passatgers rebuts el 2023.

Espanya destaca per comptar amb una elevada densitat d'aeroports per metre quadrat. Els aeroports insulars o ubicats a les costes, juntament amb l'Aeroport de Barajas i el de Sevilla, concentren la major part dels vols, mentre que els ubicats a l'interior peninsular amb prou feines registren trànsit. De fet, dins aquest grup de 32 aeroports i heliports amb menys de tres milions de viatgers a l'any, 24 no arriben al milió, i la meitat ni tan sols arriba als 100,000 passatgers.

Aquests aeroports subutilitzats suposen un desafiament financer per a Aena. El cost de manteniment d'aquestes infraestructures sovint supera més de cinc vegades els ingressos generats. Com a exemple, l'Aeroport Internacional de Múrcia, amb 877,796 passatgers i 6,700 operacions el 2023, va recaptar 8.6 milions d'euros, duplicant els 4.1 milions ingressats el 2022. Tot i això, aquesta quantitat no cobreix els més de 100 milions d'euros invertits en millores des de la seva construcció el 2019.

L'Aeroport de Sant Sebastià, amb 482,662 passatgers el 2023, va generar entre 3 i 4 milions d'euros, segons la diputada de Mobilitat, Rafaela Romero. Tot i aquests guanys, s'han invertit més de 20 milions en millores en els darrers anys. Alguns aeroports arrosseguen deutes des de fa anys, com ara Pamplona, que ja acumulava 138 milions d'euros el 2014. La inclusió de noves connexions ha estat una tàctica utilitzada per Aena per augmentar els ingressos, com en el cas de l'aeroport d'Almeria.

A causa del sobrecost, diversos aeroports han estat posats en concurs perquè les reformes siguin adjudicades a empreses, com els heliports de Ceuta i Algesires. Altres s'han limitat a un ús militar i executiu, depenent principalment de les escoles de pilots i mantenint-se força inactius. L'Aeroport de Còrdova va realitzar el seu primer vol comercial després de 15 anys el 6 de desembre de 2023 passat.

L'aeroport d'Osca n'és un exemple dràstic. Tot el 2023, va rebre 276 passatgers, menys d'un viatger al dia. La seva xifra rècord de passatgers es remunta al 2009 amb 6,228 persones. La terminal oscenca ha ocupat l'últim lloc del rànquing des del 2013, a excepció del 2015 i el 2018. El 2016 va acollir només 95 passatgers.

Considerat com l'aeroport fantasma per molts, es va construir el 2007 amb un cost de 40 milions d'euros (encara que s'estima un sobrecost de 60 milions d'euros) i es va vendre com l'aeroport dels Pirineus amb un trànsit anual projectat de 160.000 passatgers. Unes dades que mai no es van assolir. El 2012, es van suspendre els vols comercials i la poca activitat que tenia, gràcies a l'escola d'Airways Aviation, va desaparèixer amb el tancament el 2020.

Les operacions que va rebre l'Aeroport d'Osca el 2023 es redueixen a aviació general, escola de pilots i aeroclubs. Aena va declarar a la revista La Marea que els passatgers van utilitzar les instal·lacions en vols comercials, xàrter i aerotaxis, o com a passatgers de vols d'aviació general.

El futbol també va contribuir significativament a aquestes xifres. La Unió Esportiva Almeria va arribar al desembre amb 98 persones a aquest aeroport per jugar un partit de la Copa del Rei contra la Unió Esportiva Barbastro.

PLA D'INCENTIUS PER A AEROPORTS REGIONALS

El 30 de gener passat, Aena va anunciar l'aprovació d'un pla d'incentius de tres anys que abastarà els 32 aeroports i heliports que van tenir menys de tres milions de passatgers el 2023. A més, el Consell d'Administració de l'operador aeroportuari estendrà els incentius per l'obertura de rutes a nous destins a la resta d'aeroports, així com estimularà el creixement de les rutes amb Àsia.

Les companyies aèries també es veuran beneficiades pel pla d'incentius. Les companyies aèries estaran exemptes de pagar la tarifa per passatger de tots els viatgers addicionals als del 2023 durant tres anys consecutius. A més, rebran bonificacions per operar durant la temporada baixa als aeroports estacionals de les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla, "els dies vall als aeroports de l'arxipèlag canari i pels passatgers que fan una connexió", segons explica la nota de premsa d'Aena.

Les companyies aèries també podran comptar amb la subvenció de 45 milions d?euros del Govern per cobrir les despeses que van haver d?assumir per adaptar les instal·lacions a les necessitats de la pandèmia del COVID-19.

Els incentius s'aplicaran sobre les tarifes aprovades el 2024. Els preus seran inferiors als del 2019, una vegada s'actualitzin a 40 cèntims per passatger (26 cèntims en el cas de les Illes Canàries) i el Consell de Ministres aprovi l'índex P ( +3,5%) -un reconeixement parcial de la inflació, el càlcul del qual ha estat avalat per la CNMC-. Aena destaca que des del 2015 les tarifes han baixat nominalment un 11%, mentre que, en el mateix període, la inflació ha estat del 21%. Per tant, en termes reals, les tarifes han baixat un 32% entre el 2015 i el 2023.

Per al període 2022-2026, anomenat DORA2, Aena planeja una inversió de 3,000 milions d'euros per millorar la seguretat i la qualitat de les seves infraestructures. L'operadora subratlla que "s'autofinança i, per tant, no rep ingressos dels pressupostos generals de l'Estat".

La majoria d'aquests 32 aeroports i heliports han experimentat un augment en les seves xifres en comparació del 2022, seguint la tendència alcista que s'observa a nivell nacional. No obstant, encara els queda molt per créixer per assolir la mitjana nacional.

TENDÈNCIA A L'ALÇA

El darrer any ha evidenciat una tendència general a l'alça en el trànsit aeri. Tot i la presència d''aeroports buits' a Espanya, diversos aeroports espanyols han mostrat creixement respecte al 2022. En general, Aena va registrar un total de 283.1 milions de passatgers el 2023, cosa que representa un increment del 16.2% en passatgers comercials; aquest percentatge puja al 18.2% a nivell internacional. Així mateix, el nombre d'operacions va augmentar un 8.5% respecte al 2022 i va assolir un total de 2.4 milions d'operacions el 2023.

Segons les últimes xifres proporcionades per Eurocontrol, l'Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria, Espanya és un dels països europeus on ha crescut més el trànsit de vols, un 9% respecte al 2022 (4,616 vols diaris). És la segona nació amb més creixement d'Europa i amb més vols diaris, superada només pel Regne Unit. D'aquesta manera, el país s'acosta als nivells previs a la pandèmia, amb un 2,9% més de passatgers el 2023 que el 2019.

El nombre de turistes que van arribar al territori nacional també ha augmentat. Segons l'Organització Mundial del Turisme, el 2022 van arribar a Espanya un total de 71.7 milions de turistes, un 130% més que els que van arribar el 2021, consolidant-se com un dels països que més turistes han rebut. A més, l'Organització assenyala que això ha generat ingressos de 67,12 mil milions d'euros gràcies al turisme.

En aquest primer mes del 2024, Espanya es posiciona com el tercer país europeu amb més trànsit aeri, registrant 3,202 vols diaris, superat només pel Regne Unit i Alemanya, segons Eurocontrol. Així mateix, des de l'octubre del 2023 fins al gener del 2024, la majoria dels dies van presentar dades superiors a les del 2019. Els aeroports amb més trànsit durant aquest període van ser Barajas (2,457 vols diaris), l'Aeroport de Barcelona-El Prat (1,578 vols diaris) i Sevilla (925 vols diaris).

El 2023, Aena ha rebut i prestat servei a un nombre rècord de passatgers, segons assenyala Eurocontrol. A més, segons les dades preliminars de la temporada d'estiu del 2024 (març-octubre), les aerolínies planifiquen un nou rècord de seients.