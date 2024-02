Des de l'increment de les prestacions fins a la cotització de becaris i l'augment de bases de cotització, aquestes modificacions reflecteixen un esforç per adaptar el sistema a les necessitats actuals i garantir l'equitat intergeneracional.

El nou any ha comportat canvis substancials a la Seguretat Social espanyola, i ha impactat directament en les prestacions i cotitzacions de milions de treballadors. La revista en línia de la Seguretat Social ha detallat les modificacions més rellevants que entren en vigor el 2024.

1. Augment de les Pensions:



Més de 10 milions de pensions experimenten un increment del 3,8% el 2024. Aquest augment es basa en la indexació a l'evolució de l'IPC (Índex de Preus al Consum) entre el desembre del 2022 i el novembre del 2023. Les pensions mínimes i no contributives també augmenten un 6,9%, en línia amb el pla progressiu establert pel Reial decret llei 2/2023.

2. Cotització de Becaris:



Segons la disposició transitòria novena del Reial decret llei 8/2023, els becaris en pràctiques no remunerades cotitzen des de l'1 de gener per 2,54 euros diaris per contingències comunes i 0,31 euros diaris per contingències professionals. L'obligació de les empreses es retarda fins al 31 de març com a part d'un període de transició.

3. Augment de Bases de Cotització:



Per primera vegada, s'implementa un augment anual de les bases de cotització superior a l'estàndard, amb un 1,2% addicional, segons el Reial decret llei 2/2023. A falta de nous pressupostos, s'estableix un augment màxim del 5% a les bases de cotització màximes, considerant la inflació mitjana del 3,8%.

4. Increment de cotitzacions pel MEI:



Les cotitzacions augmenten a causa de l'increment del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) i passa del 0,6% al 0,7% de la base de cotització. Aquesta partida extra es divideix entre l‟empresari (0,58%) i el treballador (0,12%).

5. Pujada de l'Edat de Jubilació:



L'edat de jubilació varia el 2024, i és de 66 anys i mig per a persones amb menys de 38 anys cotitzats, i de 65 anys per a aquelles amb 38 anys cotitzats o més, en compliment de la reforma de les pensions de 2011.

6. Complement contra la Bretxa de Gènere:



El complement destinat majoritàriament a dones per perjudicis a les seves cotitzacions a causa de maternitat i criança augmenta un 10%, arribant a uns 33,44 euros mensuals per fill o filla, amb un límit de quatre.

7. Pujada de l'Edat de Jubilació Parcial:



L'edat de jubilació parcial s'estableix en 62 anys i 6 mesos per a persones amb 36 o més anys cotitzats, i 64 anys per a aquells amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant.

8. Retallades per a Pensions Màximes de Jubilats Anticipats:



A partir del 2024, s'amplien les retallades a les pensions de jubilats anticipats que tenien dret a la pensió màxima a causa de sous elevats. Les retallades dependran del temps d'avançament i de cotització, aplicant-se anualment fins a igualar-se amb la resta de pensionistes anticipats el 2033.

Aquests canvis busquen adequar el sistema a les demandes i realitats actuals, afectant diversos aspectes de la seguretat econòmica dels treballadors i pensionistes a Espanya.